歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好

46歲歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好

歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。去年10月，有傳媒爆出歐倩怡與一名圈外男子甜蜜蹺手約會，歐倩怡及後並未有否認戀情，更大讚對方幾好同相處時開心。日前，有傳媒影到歐倩怡與疑似男友親密共進晚餐；隨即有傳呢位新歡係補習社創辦人，身家高達1.2億港元，被形容為「億萬富豪新歡」。面對連串傳聞，歐倩怡近日現身活動時親自回應，態度大方又保護對方，更以一句「七字真言」暗示新男友性格好過前夫郭晉安，引來網民熱烈討論。

歐倩怡大方分享對方係運動型，全身肌肉，體能好好。對於傳聞中新歡係富豪身份，歐倩怡出面澄清，坦言聽到男友被傳媒起底，心情感到不快，並強調對方並非圈中人，更唔係外界形容嘅億萬富豪，只係一個普通上班族。歐倩怡又指自己有安慰對方，坦言慢慢會習慣，並希望大家給予私人空間，唔想因為藝人身份影響對方嘅生活和隱私，言談間滿是對戀人嘅體貼與呵護。

提到男友性格，歐倩怡臉上洋溢笑容，稱讚對方正面、包容，非常懂得體諒他人。被問到如何形容二人嘅相處模式時，佢就微笑答道，指大家會互相遷就。短短7個字，卻引發外界無限聯想，因為郭晉安曾坦承婚姻破裂部分責任在自己，承認有控制慾強嘅性格，希望另一半處處配合自己。如今歐倩怡特意強調「互相遷就」，被網民解讀為一句含蓄嘅回應，似乎暗示佢喺新關係中重新找回平等與自由嘅感覺。不過，歐倩怡坦言經歷過婚姻挫折後，更加會謹慎處理感情，續指目前二人仍處於互相了解嘅階段，一切順其自然，暫時未談及更進一步嘅打算，笑言現階段最重要係專注事業，唔希望感情用事，亦想成為子女心目中嘅好榜樣。

