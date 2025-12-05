歐元區第3季經濟成長率上修至0.3%

【Now新聞台】立法會選舉周日投票，地區直選當中，九龍中的競爭最激烈，6名候選人爭奪兩席，他們關注甚麼議題呢？立法會九龍中候選人李超宇：「大家好，我是1號候選人，經民聯的李超宇。」區議員李超宇力爭出任九龍中立法會議員，主張應使則使、應慳則慳。李超宇：「香港現在這一刻最重要的是搞好經濟，如果我可以當選成為立法會議員，我會推動政府善用公帑搞好經濟、改善民生。」立法會九龍中候選人楊諾軒：「大家支持2號，多謝你們，請支持2號楊諾軒一票。」他的對手之一，是另一位區議員楊諾軒，想利用地區經驗，闖出新希望。楊諾軒：「我是直選的區議員，正正是我們了解到一些政策背後在做甚麼，亦有信心、有能力，真的為大家發聲。」立法會九龍中候選人楊永杰：「你好街坊大家好，我是3號楊永杰。」做了一屆議員的楊永杰就爭取連任，希望做得更多，共建更好家園。楊永杰：「為大家解決，老、大、難的問題，過去4年，成果是有目共睹，所以我希望大家，未來一定要支持我進入議會，繼續為大家發聲。」立法會九龍中候選人李慧琼：「多多支持，多謝、多謝，拜託你了。」同樣爭取連任的李慧琼指，面對競爭會堅守初心、跨越挑戰。李慧琼：「每一次選舉，其實都好像一場

now.com 新聞 ・ 1 天前