歐元區第3季經濟成長率上修至0.3%

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
普京警告烏軍必須撤出頓巴斯地區 否則俄羅斯武力佔領
正在訪問印度的俄羅斯總統普京，接受當地傳媒訪問時再次警告，烏克蘭軍隊必須撤出烏東的頓巴斯地區，否則俄羅斯將武力佔領該地區。莫斯科目前控制頓巴斯地區約85%領土。普京指，莫斯科對美國提出的和平計劃部分內容持不同意見，但沒有具體說明分在哪些部分有分歧。分析相信至少有兩個重要的爭議點，被俄軍佔領的烏克蘭領土的歸屬、以及對烏克蘭的安全保障。普京發表這番言論前，美國總統特朗普形容美國代表團在俄羅斯與普京進行了不錯的會晤，又認為普京希望看到戰爭結束。而烏克蘭代表團將赴美國參加新一輪會談。 (ST)#俄烏戰爭 #普京 #和平計劃 (ST)infocast ・ 12 小時前
最糟情況來了？四因素恐讓美明年陷滯脹
據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，加拿大皇家銀行 (RY-US) 警告，美國經濟明年恐面臨「輕度停滯性通膨」，經濟成長放緩但通膨卻居高不下的處境。鉅亨網 ・ 22 小時前
外電：中國在東亞海域部署逾百艦艇 規模歷來最大
《路透》引述消息和情報報告指，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度超過100艘，是迄今為止最大規模的海上力量展示。infocast ・ 11 小時前
華在東亞海域部署大量艦艇 一度逾百艘
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論導致與中國大陸關係惡化之際，英媒周四（4日）引述消息人士和情報報告指，陸方正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，一度超過100艘，是歷來規模最大的海上力量展示。台方回應指，運用聯合情監偵手段，可有效掌握解放軍動態，並適on.cc 東網 ・ 11 小時前
晶片禁令｜黃仁勳遊說成功？ 傳美國國會擋下對華銷售晶片禁令
據彭博報道，英偉達（NVDA） 行政總裁黃仁勳周三（3日）分別與美國總統特朗普及議員會晤，討論AI晶片出口管制...BossMind ・ 1 天前
德媒：歐洲領袖不信任美國磋商俄烏停戰方式
（法新社柏林4日電） 德國「明鏡周刊」表示，取得多位歐洲領袖本週稍早所召開電話會議的書面摘要，通話內容指出，他們不信任美國對結束俄烏戰爭的談判做法。根據報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他領導人通話，兩人對美國談判代表是否會保護烏國利益表達懷疑。法新社 ・ 8 小時前
馬克宏訪中 籲北京合作促俄烏止戰及平衡貿易逆差
（法新社北京4日電） 法國總統馬克宏出訪中國大陸，今天在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面時，呼籲中國協助結束俄烏戰爭，並平衡中法雙邊貿易逆差。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。法新社 ・ 1 天前
中方：絕不接受高市早苗用立場沒變化敷衍搪塞
日本傳媒報道，日本首相高市早苗昨日在參議院全體會議上引述《中日聯合聲明》，表示理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分立場。中國外交部發言人林劍在例行記者會表示，中方的態度是明確的，中方敦促日方切實反思糾錯，撤回高市錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。林劍稱，既然高市稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能否準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容，為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，質疑背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。 (WL)infocast ・ 1 天前
李家超：由擁有調查權力部門協助獨立委員會調查火災 嚴肅查明真相問責
行政長官李家超今日(4日)出席2025年「國家憲法日」座談會致辭時表示，再次向大埔宏福苑火災的罹難者表達最深切哀悼，並向他們的家屬和痛失家園的災民表達最誠摯的慰問和關懷，強調此次火災暴露出的問題，必須以最嚴肅的態度面對。 李家超表示，特區政府將徹底調查起火和火勢迅速蔓延的原因及事故相關問題，檢視現行政策，釐清相關責任，確保制度漏洞得以填補；並宣布成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部門，包括擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，早日完成建議及提交報告。又指必定會嚴肅查明真相，嚴格跟進問責，避免災難重演，回應市民期望。 李家超指，事故發生後，國家主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，表達對遇難人員和殉職的消防員的哀悼，對遇難者家屬和受災人員的慰問。中央港澳辦工作小組連夜赴港，全力協助香港特區救災工作，並協調內地省市根據特區政府提出的需求迅速提供協助，兩批物資已在日前送港使用。 他又表示，今次的火災，使其更相信《憲法》的精神和法治，強調必須維護《憲法》和《基本法》，完善特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則和完成《基本AASTOCKS ・ 1 天前
黃仁勳：難確定中國願買H200 說服美國會 銷華AI晶片放寬管制
美國國會議員擬把限制英偉達等晶片製造商向中國和其他武器禁運國家銷售人工智能（AI）晶片的提案，包含在今天公布的年度國防政策法案。綜合外電報道，英偉達行政總裁黃仁勳已成功游說國會，不把對華出口晶片限制的提案列入國防法案，但他同時坦言，無法確定中國會否允許購買有關晶片。信報財經新聞 ・ 20 小時前
習近平稱與馬克龍會談富有成果 雙方同意擴大雙向投資
國家主席習近平在北京，與國事訪問中國的法國總統馬克龍會談。兩人在會談後共同會見記者，路透社報道，習近平說，與馬克龍進行友好、坦誠、富有成果的會談。中法雙方同意推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資。習近平表示，無論外部環境如何變化，中法都應當始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互理解相互支持。習近平說，中法將加強戰略溝通和協作，推動全球治理體系，朝著更加公正合理的方向發展。關於烏克蘭危機，習近平表示，中國支持一切致力於和平的努力，希望各方通過對話談判達成公平持久、有約束力並被當事各方所接受的和平協議，堅決反對任何不負責任的「甩鍋抹黑」。習近平強調，十五五期間中國將以全面深化改革推動高質量發展、深入實施擴大內需戰略，擴大市場准入和開放領域，引導產供鏈合理有序跨境布局，將為中法務實合作和中法關係發展，開闢更廣闊空間。 (WL)infocast ・ 1 天前
傳日本政府已準備好容忍央行本月加息
《路透》引述消息人士報道，日本央行可能在12月提高利率，從0.5%上調至0.75%，預計新一屆政府將容忍這個決定。 此前，央行行長植田和男已暗示本月加息的可能性，目前市場預期本月加息的機會達到80%。消息人士稱，政府已準備好容忍12月加息，本周財政大臣片山皋月被問及植田和男的言論時表示，認為政府與日本央行對經濟的評估未有分歧。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國ADP就業急凍誰害的？商務部長：不是關稅！是政府關門害的
美國 11 月民間就業意外下滑，引發市場對美國總統川普關稅政策是否影響聘僱的討論。然而，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周三 (3 日) 接受《CNBC》訪問時否認關稅是原因，反而將就業降溫歸咎於政府關門與大規鉅亨網 ・ 1 天前
日本政府傳不會阻撓央行本月加息
日本央行將在本月18至19日舉行貨幣政策會議。外電引述消息人士指出，若央行決定在該次會議上加息，日本首相高市早苗政府的主要成員不會阻撓。不過，消息人士補充道，也有一些高級官員反對在這個時機加息。日本央行行長植田和男周於是12月1日對該行蓄勢加息發出清晰暗示，表明本月的貨幣政策會議上將就可能調升利率作深入討論，並提到經濟展望得以實現增長的機會正緩速上升。這一表述被視為加息可能性極大的明確訊號。#日本央行 #植田和男 (CW)infocast ・ 13 小時前
立法會選舉｜九龍中地區直選六人爭兩席位 舊樓維修「十三街」重建各有看法
【Now新聞台】立法會選舉周日投票，地區直選當中，九龍中的競爭最激烈，6名候選人爭奪兩席，他們關注甚麼議題呢？立法會九龍中候選人李超宇：「大家好，我是1號候選人，經民聯的李超宇。」區議員李超宇力爭出任九龍中立法會議員，主張應使則使、應慳則慳。李超宇：「香港現在這一刻最重要的是搞好經濟，如果我可以當選成為立法會議員，我會推動政府善用公帑搞好經濟、改善民生。」立法會九龍中候選人楊諾軒：「大家支持2號，多謝你們，請支持2號楊諾軒一票。」他的對手之一，是另一位區議員楊諾軒，想利用地區經驗，闖出新希望。楊諾軒：「我是直選的區議員，正正是我們了解到一些政策背後在做甚麼，亦有信心、有能力，真的為大家發聲。」立法會九龍中候選人楊永杰：「你好街坊大家好，我是3號楊永杰。」做了一屆議員的楊永杰就爭取連任，希望做得更多，共建更好家園。楊永杰：「為大家解決，老、大、難的問題，過去4年，成果是有目共睹，所以我希望大家，未來一定要支持我進入議會，繼續為大家發聲。」立法會九龍中候選人李慧琼：「多多支持，多謝、多謝，拜託你了。」同樣爭取連任的李慧琼指，面對競爭會堅守初心、跨越挑戰。李慧琼：「每一次選舉，其實都好像一場now.com 新聞 ・ 1 天前
美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束俄烏戰爭意願
（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普的特使魏科夫與女婿庫許納近日前往俄羅斯首都莫斯科，與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會談。法新社報導，魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）已結束在克里姆林宮的會談並離開，這場長時間會談持續到3日凌晨，未就俄烏和平協議取得突破。法新社 ・ 1 天前
美國據報擬頒布推動機械人產業行政命令 相關股急升
美國政治新聞網站《Politico》報道，美國總統特朗普政府擬推動美國機械人產業發展。報道引述消息指，美國商務部部長盧特尼克一直與機械人企業行政總裁會面，並「全力投入」加速該產業發展，政府正考慮明年發布一項關於機械人的行政命令。AASTOCKS ・ 1 天前
賴清德接受紐時專訪：台美關係的確「堅如磐石」 此次關稅談判強化友盟關係
賴清德接受美媒專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係及半導體等議題進行回應，節目內容於今 (4) 日凌晨播出。針對近期台灣國防預算持續提高，因中國統戰滲透影響，基於保護國家安全，也善盡維護台海和平穩定的責任，因此增加國防預算鉅亨網 ・ 1 天前
外交部：中國海軍和海警依法在東海和南海活動 不必過度解讀
中國外交部記者會上，有記者提問中方能否確認，是否正在東海和南海大量部署海軍和海警艦艇。外交部發言人林劍回應指，有關情況建議向中方的主管部門詢問，但強調中方一貫奉行防禦性的國防政策，中國海軍、海警嚴格按照中國的國內法和國際法在有關海域活動，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作。 (ST) (ST)infocast ・ 5 小時前
日本經濟界期望如期明年1月派團訪華
日本經濟團體聯合會會長筒井義信表示，希望日本經濟界代表團能夠如期在明年1月訪問中國。筒井義信昨日在愛媛縣與地方經濟組織會面，他表示以往日中關係處於艱難局面的時候，日本經濟界仍然持續派團訪華，希望經濟團體聯合會在內的代表團能夠按計劃如期在下月訪問北京，並希望中方予以接待。中國外交部在星期二的例行記者會，被問到會否安排日中友好議員聯盟、日本經濟團體聯合會等日本組織訪華時，發言人林劍回應說，中方注意到有關消息，也注意到日本國內有很多有識之士，對首相高市早苗錯誤涉台言論引發的惡劣影響和嚴重後果深感憂慮。林劍又說，中方敦促日方反思糾錯，撤回高市早苗錯誤言論，停止傷害兩國國民感情，以實際行動體現對華政治承諾，為中日正常交流創造必要條件。希望日本相關團體在日本國內多發揮積極作用。 (BC)#中日關係infocast ・ 1 天前