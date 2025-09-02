歐元區8月通膨率2.1%

（法新社布魯塞爾2日電） 今天公布的官方數據顯示，歐元區8月通膨率升至2.1%，推升市場對於歐洲中央銀行下週將維持利率不變的預期。

歐盟統計局（Eurostat）指出，這個單一貨幣區上個月通膨率從7月的2%升至2.1%，主因能源價格下跌幅度縮小。雖然能源價格持續走低，但跌勢趨緩。

接受彭博調查的分析師原先預期，通膨率將維持在與歐洲中央銀行（European Central Bank）政策目標一致的2%。公布的數據推升市場認為歐洲央行在11日貨幣政策會議中將維持利率不變的預期。

歐洲央行在7月的前次會議中按兵不動，結束自去年9月以來的降息循環。