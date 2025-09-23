歐元區PMI創16個月新高 德國帶動成長法國持續下滑

（法新社布魯塞爾23日電） 根據一項關鍵調查，歐元區9月商業活動成長加速，擴張幅度創下16個月以來新高。

標普全球（S&P Global）發布採購經理人指數（PMI），作為衡量整體經濟健康的重要指標，9月的採購經理人指數為51.2，高於8月的51。標普全球說，這是連續第9個月上升。

指數高於50代表經濟成長，低於50則顯示萎縮。

漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）首席經濟學家戴拉盧比亞（Cyrus de la Rubia）說：「歐元區仍保持在成長軌道上。話雖如此，距離真正的成長動能還有一段距離。」

廣告 廣告

調查顯示，德國作為歐洲最大經濟體，9月在推動整體成長方面扮演關鍵角色，產出大幅增加。

不過，調查也發現，法國的情勢更顯低迷，當地經濟活動已連續第13個月下滑。

戴拉盧比亞說：「製造業前景有些陰霾。產量雖然仍在成長，但法國的表現拖累了整體成長速度。法國政府在9月初改組，可能打亂了企業的生產計畫。」