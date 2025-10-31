歐央利率按兵不動 歐股收黑

8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
其他人也在看
《大行》大摩列出季績或優預期的港股及中概股名單(表)
摩根士丹利於本周三(29日)發表亞太區市場報告，列出季績或優預期的亞洲股票(Stocks with Expected Positive Earnings Surprises)名單，現列出其中港股及中概股名單： 股份 國壽(02628.HK) 網易(NTES.US) 港交所(00388.HK) 人保(01339.HK) 太保(02601.HK) 騰訊音樂(TME.US) 富途(FUTU.US) 海螺水泥(00914.HK) 中通快遞(ZTO.US) 中聯重科(01157.HK) (wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
安世半導體停供中國廠 晶片危機再席捲歐洲車廠
根據《彭博》周五 (31 日) 報導，荷蘭晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 與旗下中國工廠管理層之爭持續升溫，已波及歐洲汽車供應鏈，造成德系零組件大廠削減產能，並引發歐洲與中國間供應鏈緊張情勢再度升高。鉅亨網 ・ 5 小時前
日圓兌美元跌至八個月低點後 日本財務大臣對匯率發出警告
【彭博】-- 日本財務大臣片山皋月表示，日本政府正帶著高度緊迫感關注日圓走勢。這是她上任以來首次就匯率走勢發出明確警告。「我們最近看到匯率出現了非常單邊且快速的波動，」片山皋月周五對記者說，「政府正以高度緊迫感密切關注外匯市場過度或無序的波動，包括投機行為引發的波動。」日圓走勢 她補充說，匯率保持平穩走勢，反映經濟基本面至關重要。在片山發出警告後，日圓兌美元匯率上漲至1美元兌153.Bloomberg ・ 16 小時前
美減息0.25厘 12月起停縮表
美國就業市場疲弱的憂慮揮之不去，加上最新通脹數據較預期溫和，聯儲局一連兩日議息後，本港時間周四凌晨2時宣布把聯邦基金利率目標區間調低0.25厘，降到介乎3.75厘至4厘，為今年第二度減息，符合市場預期。當局並宣布由12月起結束量化緊縮（QT），即停止縮減資產負債表，時間較聯儲局主席鮑威爾早前所暗示提早。議息結果出爐後，美股道指升幅收窄，漲149點。信報財經新聞 ・ 1 天前
滙豐加速推進140億美元收購恒生銀行股權計劃
【彭博】— 滙豐控股表示，計畫以140億美元收購其香港子公司恒生銀行少數股東權益的交易有望3月底前完成，較此前預期提前。Bloomberg ・ 1 天前
大茶飯│金價最怕是歌舞昇平（青冰）
金價最怕的就是歌舞昇平，俄烏有得傾，中美貿易戰降溫，限制稀土出口可延後一年，侵侵訪亞洲各國周圍同人握手做交易，是否之後便一帆風順呢，將左右金價在年尾前的走勢。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
供應鏈吃緊！安世晶片危機延燒 聞泰反擊荷蘭停職決定
根據《彭博》周四 (30 日) 報導，中資半導體企業聞泰科技 (Wingtech Technology) 要求荷蘭政府恢復旗下晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的前執行長張學政職務，作為重啟其在中國工廠出口的前提條件，顯示雙鉅亨網 ・ 1 天前
財經｜跟隨美國減息步伐 金管局下調基本利率至4.25厘
美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金指標利率降低至3.75厘至4厘區間後，香港金管局亦下調基本利率至4.25厘，即時生效。 金管局指出，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。Fortune Insight ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於比亞迪(01211.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
比亞迪(01211.HK)公布第三季淨利潤倒退32.6%，今早低開3.6%報100.5元，早段曾失守「紅底股」，盤中低見97.5元一度下挫6.4%，最新報100元下滑4%，成交額34.52億元。大摩指比亞迪第三季業績較第二季低點有所改善，符合管理層指引，但盈利表現遠談不上振奮，預計市場對疲弱的第三季業績將出現中性至略為負面的即時反應，但投資者很快會消化消息。雖然投資者對比亞迪2026年國內市佔率流失仍持謹慎態度，但短期利空因素已反映，股價料將在100元水平附近波動，並需留意比亞迪是否會宣布任何銷售政策以應對內地2026年新能源車購置稅5%的上調。野村則指，比亞迪今年智能駕駛策略未能成功，以及中國汽車市場最新的「反內捲」趨勢，公司目前正處於一個充滿挑戰的階段，市場份額持續流失，公司可能需要等到2026年第一季才有望出現潛在的反轉機會。AASTOCKS ・ 15 小時前
【基金人語】中國經濟關鍵 打好慢牛根基
當亞洲多地股市相繼創歷史新高，日經指數重返榮光、印度與台灣股市屢創頂點之際，中國市場卻仍在築底。投資者不免問：中國何時能走出陰霾？事實上，一場「慢牛」已在醞釀，不同於爆發式「蠻牛」，這是一個以政策穩、產業升級與信心重建為基礎的長線牛市。 然而，這場慢牛能否成真，除了內部改革與結構調整，亦必須面對外部挑戰，包括美國政策轉向、地緣衝突等，這些都可能意外地成為中國再出發的契機。 美遏華政策如雙刃劍 美國在科技與金融層面對中國持續設限，例如晶片禁令、投資審查及供應鏈「去中國化」。短期內這些政策無疑為中國經濟及資本市場帶來壓力，長遠而言卻迫使中國企業加速自主創新、降低對外依賴，從而孕育出內生式增長。 另一方面，美國的貨幣與財政政策亦影響全球資金流向。若美國減息周期啟動，美元回軟，資金自然會尋求估值較低的新興市場，A股與港股便有望受惠。 A股代表內需經濟與產業升級，港股則是外資觀察中國的重要窗口。過去港股受美息高企、地緣不穩及內地信心不足拖累，但現時估值極具吸引力，許多中資龍頭股市盈率僅為海外同業的一半。若中國經濟穩中向上、人民幣滙率企穩、外資重新配置亞洲資產，港股將有條件重拾國際投資者信任。中長信報財經新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜標指道指轉跌 12月減息突現變數
美股先升後回，美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，下次在12月的會議不一定會減息，是市場意料之外，標普500指數和道瓊斯指數倒跌收市，納斯達克指數亦一度見紅，有重磅科技股支持才收升。Yahoo財經 ・ 1 天前
工行季賺千億 中行升5%最佳 四內銀盈利全報捷 收入增撥備跌
內地銀行第三季業績陸續出爐，擺脫盈利倒退的劣勢。今年上半年，除農行外的3間大行盈利均報跌，第三季表現則回穩，在費用收入上升及撥備顯著下跌情況下，四大行盈利全數錄增長，以中行5.1%的增幅最突出，單季純利錄600.69億元（人民幣．下同）；建行（0939.HK）漲4.2%，至952.84億元；農行（1288.HK）升3.7%，至813.49億元；工行（1398.HK）則增3.3%，至1018.05億元。信報財經新聞 ・ 1 天前
《大行》華泰證券升滙控(00005.HK)目標價至143.08元 息差企穩及財富優異推動業績穩增
華泰證券報告指，滙控(00005.HK)息差企穩及財富優異推動業績穩增，經調口徑下(固定匯率且扣非後口徑)，滙控首三季營收按年升4.8%，稅前利潤按年升4.5%，增速較今年上半年分別降0.9百分點及0.6百分點。董事會批准就截至2025年12月31日止財政年度派發第三次股息，每股普通股0.1美元，股息總額約17.2億美元。公司上調25年ROTE指引至有望高於15%(此前為約15%)，且將2025年銀行賬簿淨利息收入指引由420億美元上調至430億美元。鑑於公司組織架構調整提升營運效率，維持「買入」評級。 鑑於滙控息差韌性突出，預測滙控2025至2027年歸母淨利潤為228.62億美元、234.9億美元及258.04億美元，較前值升6.9%、升3.3%及升6.5%，市賬率為1.12倍。華泰證券認為滙控戰略定位及架構調整與香港資本市場形成共振，給予2026年目標市賬率1.5倍，目標價由134.83港元升至143.08港元。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
郭思治：港股急升後略帶反覆 粵投(00270.HK)股息水平吸引
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市經過連續三天急升後，星期二(28日)表現略帶反覆，恒指早市先輕微高開75點至26,508點，其後曾再稍升至26,519點，但由於買盤不繼，加上伺高回吐之沽壓亦漸增，故整個大市漸趨反覆。而恒指亦一度回落188點至26,245點，方漸見喘定，即恒指又再跌近20天線（約在26,284點左近），表示大市之走勢會略見拉鋸及整固，恒指最後報收26,346點，較上日跌87點，大市全日總成交金額為2,427億元。 他提及，粵投(00270.HK)核心水資源業務表現亮眼，作為東江水的供應商，東深供水項目今年頭三季度供水量達16.7億噸，按年增長1.5%，收入增長1.6%至52.42億港元。其他水資源項目收入亦錄得5.8%的強勁增長，至56.11億港元。集團其他水資源項目供水廠的總設計供水能力和污水處理廠的總設計污水處理能力分別為每日1,660萬噸及309萬噸，為未來增長奠定基礎。 粵海投資專注水資源業務的發展戰略愈發清晰。中國水務行業在城市化進程與環保要求提升的推動下，需求持續擴張，水資源稀缺性凸顯。粵海投資憑藉在粵港澳大灣區的戰略地位，以及東深供水工程優勢，在水資AASTOCKS ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於滙控(00005.HK)公布季績後最新目標價及觀點
滙豐控股(00005.HK)本周二(28日)中午公布第三季業績，股價在周二全日升4.4%，今早(30日)再升近1.8%報108.5元。美銀證券指滙控第三季業績強勁，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達高市場同業原預期9%，主受收入強勁所帶動，中淨利息收入及非利息收入各佔一半。非利息收入方面，財富業務是主要增長動力，按年升29%。成本控制亦符合預期，資產減值大致穩定，包括香港商業地產相關減值。考慮到市場預期美國明年將有約五次減息，上行及下行風險大致平衡，該行維持滙控「中性」評級，目標價由117.20港元上調至121港元。AASTOCKS ・ 1 天前
滙豐下調港元最優惠利率12.5點子 年利率降至5%
香港上海滙豐銀行宣布，由周五(31日)起，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由5.125%調低至5.00%。滙豐對上一次於9月19日調整港元最優惠利率，當時減息12.5點子。AASTOCKS ・ 1 天前
亞股跌多漲少
（法新社香港30日電） 美國總統川普與中國國家主習近平今天在韓國舉行雙邊會後，投資人正在消化這場會面釋出的訊號，亞洲股市主要指數今天跌多漲少。昨天美國聯邦準備理事會（Fed）在政策會議宣布再次降息1碼，為今年來第2次降息。法新社 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
巴郡股價5月來跌11% 分析師：「巴菲特溢價」正消失
95 歲的股神巴菲特今年底將卸任巴郡 (BRK.B) 執行長，由阿貝爾 (Greg Abel) 接任。自 5 月宣布交棒以來，巴郡股價已下跌 11%，同期標普 500 指數卻漲 20%，分析師認為這顯示「巴菲特溢價」正在消退。鉅亨網 ・ 20 小時前
日股暴衝歷史高 野村：除了AI還有2大動力點燃「長牛」引擎
今年以來，日本股市表現強韌，日股創下歷史新高點，其核心驅動力不單是市場對 AI 和防衛概念股的追逐，更來自強勁的經濟基本面與日企持續深化的結構性改革。野村基金協管經理人河野光成表示，隨著關稅稅率確定且不疊加既有稅率，經濟展現鉅亨網 ・ 1 天前