歐洲之星隧道電力故障運行受阻 多班列車已取消

宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
其他人也在看
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
內地熱議「7大港女特徵」直言一眼認出誰是港女：不愛化妝、大多有紋眉、膚色偏黑？
不知道大家平常走在街上能否輕易分出誰是本地人，誰是遊客呢？而內地女生似乎自有一套方法，她們總結出「港女7大特徵」，並直指只要靠這7大特徵就能輕易認出眼前之人是否香港女生，即看看以下特徵是否完全與你的特徵符合呢？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 5 小時前
好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入
長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。 目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有am730 ・ 7 小時前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 10 小時前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
TVB主播容家耀宣布離巢「人生新篇章開始」 報導樓價下跌新聞流淚成為話題
人稱「大隻主播」嘅無線新聞台主播容家耀(Kenny），尋日喺社交平台發文宣布離開TVB，但未有透露新動向，只係話「人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面」。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 7 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
福原愛認了「和江宏傑結婚後一直在忍」 多次哭著去工作：是我不夠成熟
福原愛在2016年與台灣前桌球選手江宏傑結婚，婚後定居台灣，先後迎來一女一子。然而，這段外界眼中絕配的跨國婚姻，實際上卻讓她承受不少壓力。她在近期接受日媒《女性SEVEN》專訪，坦言在台灣面臨許多難以適應的事情，其中之一便是無法常常讓媽媽見到孫子，為此內心始終感到歉疚。姊妹淘 ・ 6 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
與彩豐行「10億老闆」分手｜港姐陳庭欣由警察宿舍、啟晴邨住到九肚山月租10萬獨立屋｜開箱同屋苑租盤
娛樂圈又一段長情戀告終——2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby）日前承認，與擁有約10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）已分手兩至三個月。二人拍拖約八年，早前Toby被拍到缺席男友生日並稱「結婚非人生Top 5」，隨即掀起情變猜測。閱讀更多：謝霆鋒淺水灣怡峰三房單位11萬租出 回報僅1.6厘低過滙豐定期｜同款單位叫價9,900萬 賣幾多粒「鋒味咖啡」先夠錢買？「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓據媒體報導，陳庭欣為家中獨生女，父親任職警察，在黃竹坑警察宿舍長大，父親退休後獲派公屋，一家三口居於九龍灣啟晴邨約300平方呎的單位，直至加入娛樂圈早期，陳庭欣仍居於上址。與楊振源交往後，陳庭欣最初住在男友名下的天璽單位；該天璽單位在2021年推出市場出租，當時月租約7.2萬元，直至上月換租客，租金水平仍與四年前相若。2021年，二人搬入沙田九肚山澐灃、一幢月租約10萬元的洋房，有指該洋房樓實用面積約3,000平方呎，採四房間隔，連特大車庫及逾400平方呎花園、逾630平方呎天台。陳庭欣經常於社交平台上載愛犬與鸚鵡的生活短片，使屋內環28Hse.com ・ 4 小時前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒
張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鍾柔美13歲「蜜」照絕密流出 被爆與四眼領袖生師兄初戀
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，即引起軒然大波，她至今依然強調與劉展霆暫時是好朋友，正了解中，戀人未滿。然而，昨日網上又流出她與女造型師啜面的照片，印證了她當日玩「True Or Dare」非虛。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前