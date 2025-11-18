天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
歐洲召開數位峰會 尋求在AI競賽追上美國
（法新社柏林18日電） 鑒於人工智慧（AI）競賽加速，歐洲前2大經濟體領導人德國總理梅爾茨與法國總統馬克宏今天將在柏林舉行的1場峰會上提議強化歐洲數位「主權」、減少對美國科技業巨擘的依賴。
在許多領域，AI勢必將扮演越來越重要角色。但歐洲聯盟（EU）在與美國及中國爭奪AI主導地位的過程中行動太慢，而一再遭受批評。
歐洲因此出現愈來愈大呼聲，要求加強掌控自身數位未來。尤其是美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，已對歐美雙方在許多領域的長久以來關係提出質疑，使得歐洲更加擔憂美國在科技方面的主導地位。
這場峰會的討論預料將著重在放寬AI與資料保護的規定，歐盟定於本週稍晚做出相關提議。
另項重要議題是如何建立「主權獨立的」歐盟雲端運算能力。支持者主張，這能讓歐洲人的資料受到更佳保護，因為相關業務目前由Google（谷歌）、亞馬遜網路服務（AWS）和微軟（Microsoft）等美國企業稱霸。
德國數位部長維爾德貝格（Karsten Wildberger）昨天在柏林近郊1座價值110億歐元（約新台幣3975億元）的資料中心動土典禮上預告，這場峰會將傳遞的「核心信息」，是「歐洲準備好打造自己的數位未來，以降低對外依賴」。
歐洲各國數位部長及包括法國AI公司Mistral、德國軟體業巨擘思愛普（SAP）等歐洲最主要科技企業的執行長，都將出席這場峰會。
梅爾茨（Friedrich Merz）與馬克宏（Emmanuel Macron）則預計在會上發表主題演說。會議預料將宣布與新的數位倡議有關的數項行動。
