歐洲央行上修今年成長預測 微降明年成長預測

張員瑛的終極人生目標就是與老公過上奢華的生活！韓國偶像向來對戀愛話題十分忌諱，而作為「偶像天花板」的張員瑛，努力成為實力與顏值兼備的偶像。登上前輩姜珉炅的 YouTube 頻道時，透露自己的最終人生目標，就是「和老公過上奢華的生活」，誠實地表達自己對真愛的渴求，與所愛的人過著實在的生活。

Yahoo Style HK ・ 14 小時前