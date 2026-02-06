歐洲央行利率不動 警告歐元走強衝擊經濟

（法新社法蘭克福5日電） 歐洲央行今天一面警告近期歐元升值後，強勢歐元可能導致通膨降得過低，但同時又淡化這對歐元區經濟造成立即威脅的可能性。

如外界預期，涵蓋歐元區21國的歐洲央行決定維持基準利率在2%，自去年6月以來就未再調整。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）強調，近期加速成長的歐元區經濟依然「具韌性」，而央行官員們有信心通膨將穩定在2%的目標附近。

不過記者會大部分焦點都聚集在最近歐元走強一事。上週隨美元受川普執政下美國經濟政策疑慮升高而走弱，歐元兌美元一度突破1.20大關。