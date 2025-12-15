宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
歐洲央行本週會議料將維持利率不變
（法新社法蘭克福15日電） 鑒於近幾個月歐元區通貨膨脹率持穩於歐洲中央銀行（ECB）目標的2%左右，歐洲央行本週預料將連續第4次在政策會議維持利率不變。但同時有關利率走向的辯論正在升溫。
歐洲央行經過1年的連串升息行動後，今年7月以來一直將主要存款利率維持在2%。因為通膨情況顯示，歐洲對於美國總統川普（Donald Trump）的猛烈關稅攻勢承受狀況比先前擔憂的要好。
儘管歐洲經濟成長微弱，但至少證明具一定韌性，歐元區第3季成長率已上修至0.3%。同時歐洲央行官員的發言也顯得更加樂觀。
不過，觀察家不認為這足以令歐洲央行決策官員在18日的會議採取利率行動，因為經濟環境不確定性仍高；川普飄忽不定的貿易政策及歐洲可能的回應，令央行官員保持警覺。
目前雖有若干因素預期會壓抑通膨，包括歐元走強、能源價格下跌及薪資成長趨緩；但若歐元區經濟保持韌性，加上德國陸續進行大規模政府投資，物價漲勢可能加快。
