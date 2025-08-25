天文台料低壓區本週中入南海
歐洲央行總裁拉加德示警 破壞央行獨立恐釀經濟失調
（法新社華盛頓24日電） 歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）在美國提出警告，破壞央行獨立性將引發經濟功能失調。時值美國總統川普試圖左右貨幣政策，持續批評聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾。
拉加德今天接受深受保守派歡迎的福斯新聞（Fox）採訪時表示，央行獨立性「至關重要」。
拉加德先前與鮑爾（Jerome Powell）一同出席在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會。
拉加德接受福斯新聞節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）採訪時表示：「我親眼見過央行失去獨立性或獨立性受威脅時會發生什麼情況。央行會變得失能，開始做一些不該做的事。」
拉加德指的是她2011年擔任國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）總裁期間與金融機構合作的經驗，她在2019年調任歐洲央行總裁。
川普自今年1月重掌白宮以來，持續向聯準會施壓要求降低利率，因為利率會影響借貸成本和整體經濟。
由於聯準會已連續數月維持利率不變，川普已展開行動試圖打擊鮑爾，希望讓他能盡早離開聯準會。
鮑爾任期將持續到2026年，美國總統不能無故解雇聯準會主席。
由於鮑爾並非唯一制定美國利率的人，川普也在尋求透過任命與他經濟理念更契合的人選，重新組成聯準會。
川普最近將目標指向聯準會理事庫克（Lisa Cook），要求她離職，川普陣營指控庫克為取得房貸而偽造文件。
