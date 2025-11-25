張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
歐洲央行總裁拉加德：若延遲發展AI 恐危及歐陸未來
（法新社法蘭克福24日電） 歐洲中央銀行總裁拉加德今天警告，在採納人工智慧（AI）方面若有延遲，可能會「危及」歐洲大陸的未來，並敦促應迅速排除採納AI的種種障礙。
拉加德（Christine Lagarde）的言論加劇了外界與日俱增的擔憂，擔心歐洲在AI領域正落後於美國和中國。AI技術的支持者將問題歸咎於過度監管到投資不足等種種因素。
她在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的一場會議上表示：「我們必須排除阻礙我們採納這項轉型的所有障礙。」
她說：「否則，我們將冒著讓AI採納浪潮與我們擦身而過、並危及歐洲未來的風險。」
身為歐元區20國央行首長的拉加德坦言，歐洲「已經錯失成為AI先行者的機會」。
但她強調，如果歐洲大陸能果斷地在關鍵產業中部署這項技術，「歐洲可以將起步晚的劣勢轉化為競爭優勢」。
她列舉歐洲在迅速採納AI方面面臨的幾個障礙，像是零碎的法規到高昂的能源成本，這使得運行驅動AI的龐大資料中心變得非常昂貴。
她說，取得許可證延誤等官僚障礙，使得快速建立資料中心和提升歐洲地區的運算能力變得更加困難。
儘管一些歐洲領袖擔憂在AI競賽中落敗，可能會削弱歐洲本已脆弱的經濟，但也有人警告不應貿然倉促採納AI技術。
聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天警告，生成式AI可能成為「現代版的科學怪人」，威脅到隱私權、政治參與和言論自由在內等人權。
儘管如此，拉加德仍警告，進一步拖延的後果不僅僅是「在AI模型競賽中落敗…我們最終將面臨許多部門和產業競爭力的進一步喪失」。
其他人也在看
LVMH繼承者之戰比《權力遊戲》更精彩，阿爾諾五姊弟爭奪近2兆名牌帝國：「以實力決定地位」
超級富豪Bernard Arnault（貝爾納阿爾諾），這位締造了LVMH名牌帝國的「國王」，將面臨人生最難的一次抉擇：到底哪一位子女有資格繼承他的王座？近年，在他的嚴密佈局下，5名子女都被分別安插在集團核心，但至今仍沒有明確的繼任人選，一場猶如《權力遊戲》的真實版繼承戰，已經在悄然展開。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
試驗AI交通燈號調節 運輸署︰明年擴展全港50路口
香港人生活節奏急速，行人及駕駛者在交通燈前等候或有感「度日如年」。運輸署近年試驗「實時交通燈號調節系統」，利用感應器及人工智能分析人流、車流，動態分配綠燈時間，提升道路使用效率；因試驗計劃成效理想，運輸署表示，考慮在灣仔、銅鑼灣等繁忙地區的聯動式路口作試點，並計劃明年起分階段推展至全港約50個獨立燈控路口，預計2027am730 ・ 1 天前
高市早苗無悔意 中日12航線航班全部取消
日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，令中日關係愈趨緊張，衝擊日本旅遊業。數據顯示，迄今已有12條中日航線取消所有航班，而昨起未來一個月的內地赴日本計劃航班的取消量，較上月同期大增約56%。中方繼續加強施壓，最新表明拒絕日方明年1月召開中日韓三方會談的提議；解放軍昨宣布今起在渤海及黃海分別執行軍事任務及作實彈射擊。國家主席am730 ・ 11 小時前
華爾街「影子戰爭」曝光！摩通暗中狙擊比特幣 美財政部密謀從Fed手中奪回貨幣主權
過去數月，政治、市場與媒體領域逐漸浮現特殊模式，零散的頭條新聞開始相互關聯，市場異常現像不再像偶然發生，機構行為者展現出不同尋常的侵略性，更深層的動盪正悄然醞釀。專家認為，這一切絕非正常的貨幣週期，不是傳統黨派之爭，也不是所謂的「市場波動」，而是兩種貨幣體系之間的直接對抗。鉅亨網 ・ 6 小時前
非洲埃塞俄比亞火山爆發 曾經歷 12,000 年沉寂｜Yahoo
非洲埃塞俄比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi），在當地時間周日（23 日）爆發。專家表示，未掌握到上一次爆發的確實時間，不過從目前的地質證據表明，上一次海利古比火山爆發已經要追溯到 12,000 多年或之前。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
真正有錢人都在買的「法國百年老牌」LISA、LVHM總裁、林心如都愛！驚喜和LABUBU推盲盒
受到 LISA、關穎等名人喜愛的LABUBU藝術家龍家昇（Kasing Lung）攜手法國百年頂級皮具品牌 Moynat 推出聯名系列，再度掀起收藏熱潮！以北歐神話為靈感，將他筆下的奇幻角色 Labu女人我最大 ・ 23 小時前
維多利亞教育機構原定辦日本親子交流團 因港府旅遊警示 決定將地點更改為四川成都︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】維多利亞教育機構原定於 2026 年 4 月 6 日至 4 月 10 日復活節假期期間，舉辦一年一度的親子海外交流團，目的地為日本東京，但今日（24 日）則宣布改為中國四川成都。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
施永青料樓價升6年 學者異議
本港樓價今年累升3.5%，相比2021年8月歷史高位的跌幅收窄至25.53%，全年有望終結連跌3年的頹勢，中原集團主席施永青在旗下報章專欄稱，本港住宅市道已確認見底回升，預計3年內中原城市領先指數（CCL，現時為142.49）會較今年3月的年內低位134.89回升41.85%，衝越2021年高位，即攀見191.34的歷史紀錄，並估計升浪可持續6年，2031年樓價較今年3月低位累漲85%，CCL可衝高至250。有學者兼財經專家不認同施永青的觀點，認為樓市只會橫行。信報財經新聞 ・ 13 小時前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
中日12條航線航班全取消 在日中文導遊：下個月要帶的大陸團都取消了
航班管家的最新監測數據，截至周一（24 日）10 點，中日航線已有 12 條航線取消所有航班。鉅亨網 ・ 11 小時前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 小時前
罕見裁員｜蘋果罕見裁員 傳涉及整個銷售部門 將更多銷售轉交第三方經銷商
彭博引述消息報道，蘋果（AAPL）擬罕有地對銷售部門開工，裁減數十個銷售職位，管理層在過去幾周通知受影響員工。據了解，是次裁員涉及整個銷售部門，包括服務大型企業、學校和政府機構的銷售團隊，以及為潛在大型客戶舉辦機構會議和產品演示的蘋果簡報中心工作人員。BossMind ・ 4 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 1 天前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 5 小時前