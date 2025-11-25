歐洲央行總裁拉加德：若延遲發展AI 恐危及歐陸未來

（法新社法蘭克福24日電） 歐洲中央銀行總裁拉加德今天警告，在採納人工智慧（AI）方面若有延遲，可能會「危及」歐洲大陸的未來，並敦促應迅速排除採納AI的種種障礙。

拉加德（Christine Lagarde）的言論加劇了外界與日俱增的擔憂，擔心歐洲在AI領域正落後於美國和中國。AI技術的支持者將問題歸咎於過度監管到投資不足等種種因素。

她在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的一場會議上表示：「我們必須排除阻礙我們採納這項轉型的所有障礙。」

她說：「否則，我們將冒著讓AI採納浪潮與我們擦身而過、並危及歐洲未來的風險。」

身為歐元區20國央行首長的拉加德坦言，歐洲「已經錯失成為AI先行者的機會」。

但她強調，如果歐洲大陸能果斷地在關鍵產業中部署這項技術，「歐洲可以將起步晚的劣勢轉化為競爭優勢」。

她列舉歐洲在迅速採納AI方面面臨的幾個障礙，像是零碎的法規到高昂的能源成本，這使得運行驅動AI的龐大資料中心變得非常昂貴。

她說，取得許可證延誤等官僚障礙，使得快速建立資料中心和提升歐洲地區的運算能力變得更加困難。

儘管一些歐洲領袖擔憂在AI競賽中落敗，可能會削弱歐洲本已脆弱的經濟，但也有人警告不應貿然倉促採納AI技術。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天警告，生成式AI可能成為「現代版的科學怪人」，威脅到隱私權、政治參與和言論自由在內等人權。

儘管如此，拉加德仍警告，進一步拖延的後果不僅僅是「在AI模型競賽中落敗…我們最終將面臨許多部門和產業競爭力的進一步喪失」。