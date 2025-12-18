歐洲應用程式開發者要求歐盟介入，反對 Apple 應用商店不公平收費

最近美國法院的裁決引起了歐洲應用程式開發者的抗議。第九巡迴上訴法院裁定Apple必須停止向開發者收取App Store之外的付款費用。這一裁決讓歐洲開發者要求歐盟採取相同措施，並表示這對美國開發者造成不公平優勢。根據歐盟法律，作為“守門人”的Apple必須允許開發者在不支付費用的情況下向客戶收取App Store之外的付款。然而，Apple所承諾的似乎並不完全符合這一要求。

在被罰款5億歐元後，Apple宣佈將推出一個新的兩級系統，針對Apple Store服務費用。這個系統包括對App Store之外的付款收取5%或更高的佣金，而此前Apple甚至禁止開發者廣告這一可能性。在美國，根據法院裁決，Apple完全不被允許收取這種佣金。

為了對抗Apple的應用商店政策，成立了一個名為“應用公平聯盟”（Coalition for App Fairness, CAF）的組織，成員包括Epic、Spotify等曾與Apple發生法律爭議的公司。CAF的全球政策顧問Gene Burrus表示：“這對歐洲公司和消費者都是不利的。”他提到，歐洲開發者面臨的情況是，不得不自行承擔額外成本，或將這些成本轉嫁給消費者。

此外，歐洲開發者對歐盟應該關注的問題還包括Apple宣佈將於2026年實施的新政策，儘管新年即將來臨，但Apple尚未透露具體內容。這樣的情況讓開發者感到不安，對未來的規範感到疑慮。

