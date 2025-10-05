今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
歐洲數十萬民眾上街挺巴 籲釋放援助行動人士
（法新社羅馬4日電） 歐洲數十萬民眾今天上街遊行力挺巴勒斯坦，呼籲立即終止加薩戰爭，並要求以色列釋放試圖運送物資至加薩走廊（Gaza Strip）的援助船隊成員。
日前以色列武裝士兵登上約40艘試圖突破以國海軍封鎖、向加薩運送援助物資的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）船隻，逮捕400多名外籍挺巴人士，包括瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）。以色列因此面臨國際社會譴責。
羅馬警方表示，約有25萬人今天參加連續第4天的挺巴行動。
在西班牙，巴塞隆納警方表示約有7萬人走上街頭，馬德里當地政府也指出，約有9萬2000人在首都參與挺巴遊行。
愛爾蘭首都都柏林也有數千人在市中心遊行，主辦單位稱這場行動旨在紀念加薩走廊「過去2年遭受的種族滅絕」。
針對加薩議題，愛爾蘭和西班牙一向是最猛烈批判以色列軍事行動的其中幾個歐洲國家。
法國巴黎也有約1萬人上街參加挺巴勒斯坦集會。「全球堅毅船隊」法國代表團發言人柯隆（Helene Coron）向民眾表示：「我們絕不會停下腳步。這一支船隊雖未抵達加薩，但我們將持續派出新船隻，直到巴勒斯坦和加薩獲得自由為止。」
在義大利，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右派政府對加薩走廊受圍困一事未採取實際支援行動，因此受到外界批評。
