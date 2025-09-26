歐洲旅行帶錯面膜隨時被罰約$1,500！網民提醒買Mask要睇清成分

愛皮膚如命的女士們，一定明白出國旅行總要有幾塊面膜在身，一來可以在旅程中保持皮膚光澤感，影相打卡更有自信，二來不怕在外地買新產品發生皮膚敏感情況，安全感滿滿。不過，買面膜都要細選，假如Mask含有入境管制成分，就分分鐘要罰款，有網民分享中招經歷，藉此提醒大家！

有網民在Threads分享入境荷蘭被罰款的經歷，稱入境時被截停，海關人員仔細查看面膜成分表，並指出Mask含有《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）管制的植物：Aloe extract/Aloe spp，所以罰款6,000新台幣，約港幣$1,533！其他網民留言稱歐遊十分容易中招，一位當時因面膜含有蘭花萃取液而被罰，反之中藥安全過關，不過有其他網民提醒攜帶藥物都要小心，有些蔘類、蘭花莖石斛都受管制，就連當地購買的西藥咳水在出境時都會認真看成分。由於每國每地出入境海關都有不同的方針，最好出發前到旅遊目的地的海關網站細閱受限制內容，如不確定的話可以按重要性而決定要否帶入境，或到當地時主動向海關查詢。

網民留言稱歐遊十分容易中招，一位當時因面膜含有蘭花萃取液而被罰，反之中藥安全過關。

不過有其他網民提醒攜帶藥物都要小心，有些蔘類、蘭花莖石斛都受管制。

就連當地購買的西藥咳水在出境時都會認真看成分。

瀕危野生動植物種國際貿易公約秘書處

網址：按這裡

瀕危野生動植物種國際貿易公約—列明物種

網址：按這裡

