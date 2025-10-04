歐洲空域疑遭俄侵擾 瑞士將採購迷你無人機防禦系統

【Now Sports】洛杉磯湖人周五於NBA季前賽不敵鳳凰城太陽，而季前比賽原意都是讓部份主力球員，以及後備球員調節一下狀態，當中邦尼占士亦有份上陣，而教練雷迪克賽後認為邦尼的球技正進步良好。邦尼占士（Bronny James）今場因為爸爸勒邦占士缺陣，未有父子同場，而邦尼表現只屬平平，12投僅1中，於第3節後段收穫一記3分波，而3分波8投僅1中，上陣時間為24分鐘，取得8分。對於再次替湖人上陣，邦尼賽後稱感覺良好，而教練雷迪克則提到這位名將後代，指其球技正在進步中。雷迪克說：「邦尼表現漸淡定及充滿自信，技術及閱讀球賽能力均有進步，當然獨自訓練及與小組隊員磨合是不同，甚至乎5對5更然，只是他比起1年前，確實已經變成另一人。我相信上季教練團隊及邦尼在G聯賽的磨練，是令他改變原因，使其在這樣水平比賽也感覺良好。」湖人周日將會進行另一場季前賽，對手為金州勇士，雷迪克早已表明主將盧卡當錫不會在這場比賽披甲。

now.com 體育 ・ 5 小時前