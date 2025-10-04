中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
歐洲空域疑遭俄侵擾 瑞士將採購迷你無人機防禦系統
（法新社日內瓦3日電） 近期多個歐洲國家通報有無人機闖入領空，並將矛頭指向俄羅斯後，瑞士軍方今天說，計劃採購「迷你無人機」防禦系統。
因應多起侵入事件，歐洲領袖正著手打造一道反無人機「防護牆」，以保護自身安全。
官員表示，儘管瑞士並非歐洲聯盟或北大西洋公約組織成員國，繼國內多次在軍事區域發現無人機後，瑞士也希望防範潛在威脅。
軍方在聲明中強調：「有效防範敵方迷你無人機的威脅相當重要。」
軍方還說：「下一步則是選定型號，以便在不久後引入這套系統。」
瑞士陸軍發言人史瓦布-阿爾曼（Delphine Schwab-Allemand）向法新社表示：「目前陸軍缺乏針對微型、迷你及小型無人機的防禦手段。」
她說，瑞士陸軍今年「多次發現迷你無人機出現在軍事設施或軍事演訓地點附近」。
她還說：「這類事件自去年以來明顯增加。」不過出於作戰考量，軍方不會透露具體事件數量、性質或追蹤操縱者的相關作法。
長期以來，瑞士維持武裝良好的軍事中立，並對男性實施義務役制。
