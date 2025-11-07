立法會選舉九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘
全運會女子籃球 港隊 49:96 遼寧
【Now新聞台】全運會女子籃球，港隊於首場分組賽47分不敵遼寧。 白衫的港隊頭一節已經被身形佔優的遼寧拉開雙位數領先，由於港隊於8月時才獲通知獲得籃球項目成年組的參賽席位，當時陣中主力成員，包括於國內聯賽效力的李祉均都已經報名參加3人籃球，故此港隊於成年組以亞運隊成員徐穎榆、任栩燕和陳穎欣帶領一班年輕球員參賽。面對剛剛於全國錦標賽以第7名完成的遼寧，任栩燕和陳穎欣雙雙攻入11分是全隊最高，但全程領先的遼寧最終都贏96比49，分組賽旗開得勝。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
立法會選舉｜政府會為每一個選區或界別舉辦選舉論壇
【Now新聞台】行政長官李家超指，政府下周起會為每一個選區或界別舉辦選舉論壇。 李家超在社交平台表示，政府舉辦論壇是為了讓每名候選人都有公平機會闡述政綱及抱負，提升公眾參與度。而他自己周五再主持了立法會選舉政府統籌專班會議，統籌政府全力辦好選舉，強調這次選舉競爭激烈，並非抹黑或挑撥矛盾、人身攻擊之爭，而是候選人演繹「愛國者治港」理念的優質性比拼和良性競爭，候選人資格審查委員會將盡快公布獲有效提名的候選人名單。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
全運會｜公路單車港隊男子組取得第4及第6 女子組梁穎儀得第8(郭寶鴻報道)
【Now新聞台】全運會公路單車個人計時賽，男子組港隊的伍柏亨及劉允祐分別第4及第6名完成，梁穎儀在女子組得第8。 男子組28人角逐，港隊兩名代表出戰，車手每隔1分鐘逐個出發，最後10個人隔兩分鐘。劉允祐排第7個開始，早前6月香港公路錦標賽突圍封王的伍柏亨在第20位。車手先踩到情侶中路與吉大路口折返，之後沿住情侶北路到雲港路口掉頭，起點終點也在珠海博物館，全程38.7公里。賽事進行期間，不時下起微雨，場濕地滑下，有不少車手入彎時也跌倒受傷。當中這個90度彎位，幾名車手都失控跣低，部分無大礙繼續，最後兩人未能夠完成。杭州亞運銅牌得主劉允祐以47分1秒03，第6名完成，5名車手47分鐘內踩完，伍柏亨是其中之一，46分43秒98返終點，僅僅慢第三名山東的曹厚旺8秒左右，與獎牌擦身而過，山東苗城碩及天津薛銘得冠亞軍。單車港隊代表劉允祐：「因為始終心理上曾經翻車，之後過彎也很小心，甚至比較慢，可能心理上寧願安全一點也不冒險。」單車港隊代表伍柏亨：「每人全運會也是為了奪取獎牌，大家也是看著獎牌而踩，把自己所有東西奉獻速度出來，所以也可惜的。」女子組李思穎最後不在名單，港隊只有梁穎儀參賽，第一個出發，now.com 新聞 ・ 1 天前
公立醫院殮房遺體免費存放期由三天延長至廿八天
【Now新聞台】公立醫院殮房明年一月一日起收費。醫務衞生局局長盧寵茂稱，與不同持分者商量後，決定修改方案，將遺體三天的免費存放期延長至28日，下午會再交代詳情。 醫務衞生局局長盧寵茂：「引入收費不是為了增加收入，主要目的是想引導市民、死者家屬可以盡早安排處理殯儀的服務，從而將遺體送去殯儀的機構，為先人著想，令先人早日安息，亦可以減低醫管局醫院殮房壓力。」#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉｜陳月明、譚岳衡、尚海龍不競逐連任
【Now新聞台】現屆立法會議員當中，再多三人宣布不會競逐連任，當中包括選委界的陳月明、譚岳衡及尚海龍。 陳月明在社交網站發文，指與家人、打鼓嶺的鄉親父老商量後決定不參選，將會轉換跑道，用另一種身份繼續推動北都建設。譚岳衡就表示，回望過去四年，始終踐行競選時的承諾，未來將帶著寶貴的議會經驗，以熱忱之心在不同崗位上，繼續貢獻國家和香港。尚海龍就表示，經深思熟慮，決定不競逐連任，但會繼續香港搶人才，在人工智能浪潮中挺立潮頭，預告月底會向外公布新身份。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
南韓慶州翻新韓屋成人氣餐廳 港學者倡借鏡活化(羅泳思報道)
【Now新聞台】南韓的千年古都慶州，除了有大量歷史遺址，亦保留了韓屋文化，當地不少餐廳和民宿等均由舊韓屋改建而成，不過都遇到成本和材料不足的問題。 慶州旅遊景點區內，這間開業七年的人氣餐廳，是有六十多年歷史的韓屋。負責人稱，對傳統韓屋有情意結，所以購入現址後，保留古色古香的屋脊瓦磚、橫樑和木柱等，用一年多翻新修葺，包括將紙窗改成玻璃，又裝修廚房。餐廳負責人金奇滿：「我們努力保留韓屋的原貌，但缺乏專門修葺的工匠，費用也不菲，整個工程耗時較長，屋頂的瓦片、門框等，為保留這些韓屋原有的特徵，花了一些時間 ，翻修花費約1.5億韓圜(約80萬港元)。」由於韓屋建築材料，例如木材等較稀有，加上當地政府希望保留古城特色，所以對新興建的韓屋建築會提供補助，這間餐廳活化時沒有資助，而每月的維護和夏天的冷氣費逾五千港元，負責人認為仍然值得。金奇滿：「後面桌子的客人進來時，都讚嘆這裡很精美，對於曾住在韓屋以及在韓屋工作的我來說，韓屋是個悠閒和寬敞的空間，看著會覺得很精美，感到很餘裕。」傳統上，韓國人喜歡在這些又大又平的木床休息乘涼，所以餐廳都擺放多張木床，讓客人在等位的時候坐。有研究歷史建築保育的學者，認為now.com 新聞 ・ 6 小時前
蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收資產 包括三具恐龍化石價值逾億 生於福建傳擁多國護照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國當局在一宗追討涉嫌犯罪所得的案件中，沒收新加坡商人蘇炳海名下的多項高值資產，其中包括價值過億港元、距今約 1 億 5 千萬年的侏羅紀恐龍化石，成為案件焦點。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
美國股指期貨小幅走低 經歷動盪一周後謹慎情緒主導市場 (更正)
【彭博】-- 在獲得短暫的逢低買盤後，美股恢復跌勢。經歷了動盪的一周，且令今年以來由人工智能驅動的漲勢戛然而止後，謹慎情緒占據上風。紐約時間6:54，標普500指數期貨跌0.4%，周四遭遇了一輪拋售，由AI熱潮早前的最大受益者領跌。科技「七巨頭」延續跌勢。輝達盤前下跌1.Bloomberg ・ 16 小時前
大鳴大放｜何繼良促政府參考歐美 與內地建立器官移植合作機制
【Now新聞台】香港器官移植基金會創辦人何繼良在本台節目《大鳴大放》表示，希望政府可以加強推廣器官捐贈，又建議政府參考歐美地區，與內地建立器官移植合作機制。 何繼良：「如果能夠把捐贈的人數增加了，才能夠有機會增加成功移植的機會。跟美國、歐洲用的制度一樣，我覺得第一件事就是要教育，又是要教育，要讓市民正確了解到，思想要改變。這不是說香港要得益到內地，或者內地得益到香港，而是一個共同得益的地方。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
涉詐騙1.4億元政府特惠貸款 廉署聯警方拘捕32人
廉政公署連同警方於上周四(30日)及周五(31日)採取聯合行動，打擊涉及以貪污及欺詐手段詐騙政府特惠貸款的行為。個案主要涉及政府中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」及「八成九成信貸擔保產品」，涉案28宗申請中涉及22間中小企業，貸款額達1.4億元，共拘捕32人。 中介全盤操控申請過程 行動中，廉署以am730 ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約28度
【Now新聞台】本港今日(11月8日)天氣預測，大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫約28度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地吹強風。 展望明日及星期一大致天晴，日間炎熱，星期二及星期三風勢頗大，天氣稍涼。#要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
HUAWEI 即使不出新機，Q3銷量仍勝推出 17 的小米一籌
文章來源：Qooah.com 根據市場調研機構 Counterpoint Research 最新發佈的報告，2025年第三季度中國智能手機市場整體銷量同比下降2.7%，主要受到國內經濟增長放緩與消費需求減弱的影響。 在廠商排名方面，vivo 以 18.5%的市場份額繼續位居榜首，華為緊隨其後，份額保持在16.4%。小米與 OPPO 在本季度均實現同比增長，市場份額分別達到 16.2% 和 15.4%，其中小米增長 1.1%，OPPO 增幅為 2.1%。 值得關注的是，小米17 系列自推出之後銷售量可觀，尤其是 17 Pro 與 17 Pro Max 的優異表現，推動小米在 10月前十天成為中國市場增長第二快的品牌，僅次於 Apple。HONOR 和 Apple 則分別以 14.4% 和 13.6% 的份額位列第五和第六。 重點是華為在第三季度未有推出旗艦級手機，其銷售量依然穩守第二，比剛推出旗艦的小米更勝一籌。 pCloud 雙 11 超筍終身雲端空間大平賣！多間誇國企業都用，實力保證 Counterpoint 指出，Apple 自9月發佈 iPhone 17 系列以來，在中國持續保持Qooah.com ・ 1 天前
助詐騙政府中小企貸款32人被捕 包括13名銀行職員 涉款1.4億元
【on.cc東網專訊】廉政公署聯同執法部門，針對28宗主要涉及詐騙政府百分百特惠擔保貸款的申請，涉及22間中小企。上周四(10月30日)起一連兩日的行動中拘捕32人，當中包括13名銀行職員及7名中介公司負責人等，涉嫌受賄協助中介違法開戶，騙取政府中小企貸款，款項on.cc 東網 ・ 1 天前
鴨舌之王｜「鴨王」絕味陷危機 市值從高位蒸發八成 兩年關逾5000間分店
在香港有多間連鎖分店的絕味食品近年陷入上市以來的經營危機。根據公司財務顯示，公司前三季營收同比下跌15.04%、門市數量兩年減少超過5,000間。BossMind ・ 20 小時前
AI已經大到不能倒？美媒：OpenAI財務長言論掀憂慮
「欠銀行 100 美元是你的問題，欠銀行 100 萬美元就是銀行的問題」是一句曾警示 2008 年金融危機的老話，如今正因 AI 領域的巨額融資需求而重新被提到。鉅亨網 ・ 22 小時前
田北辰沽粉嶺G2000全幢貨倉 加拿大基金4億洽購突縮沙 內地物流公司3.8億接手
由G2000集團主席田北辰持有並自用逾三十年的粉嶺縱橫二千貨倉大廈，近日易手。市場消息指，物業最終由一間內地物流企業以3.8億元購入，平均樓面呎價約3,075元。據悉，買家計劃自用作物流營運中心，交易一度峰迴路轉，原本早前有加拿大基金出價4億元洽購，惟臨門「縮沙」未成事。閱讀更多：田北辰擬出售G2000粉嶺全幢貨倉 傳加拿大基金4億洽購尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億該物業位於粉嶺安樂門街5號，為全幢貨倉大廈，地盤面積約36,414平方呎，樓高5層，總樓面約123,591平方呎。消息人士指出，這類具規模的整幢貨倉近年市場罕見，加上附有多個車位及約10個卸貨位，對物流業而言吸引力十足。田北辰接受《星島日報》查詢時證實已售出該物業，表示是集團業務轉型下的自然決定。他表示，世界趨向專業化，過往G2000自設物流團隊，運作繁複，但近年外判後，無論效率或成本都更理想，所以不再需要整幢貨倉，決定放售。田氏透露，集團於1993年以約1億元購入該貨倉，持貨32年帳面賺約2.8億，升值近3倍，升幅與同期的恒生指數及通脹接近。他強調，這筆錢若投入股28Hse.com ・ 23 小時前