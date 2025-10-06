歐洲股市收低 法國政治危機未解

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%
日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。AASTOCKS ・ 19 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 10 小時前
名對沖基金經理：美股處牛市末期爆發前夕 短期或迎強勁升浪
著名對沖基金經理、Tudor Investment創辦人瓊斯(Paul Tudor Jones)周一認為，美股正處於牛市末期的爆發階段前夕，短期內或將迎來一波強勁升浪。他計劃年底前持有黃金、加密貨幣及納斯達克科技股，以捕捉推動美股上漲的動力。 他指出，美股所有引發飆升的條件已齊備，足以觸發新一輪快速上漲，且認為此情況將再次出現，且可能比1999年科網泡沫爆破前更具爆炸性。瓊斯續稱，目前美股形勢與1999年科網泡沫爆破前相似，科技股急速上升、投機氣氛高漲，人工智能領域出現大量循環投資及供應商融資活動，令他感到不安；但目前美國的財政與貨幣政策仍較為寬鬆。 瓊斯形容，現階段的牛市往往充滿誘惑與風險，牛市最大漲幅通常出現在見頂前12個月；不過若想參與其中，必須腳步靈活，因為結局可能非常慘烈。他並不預期市場短期內見頂，而是相信將出現一輪由散戶及同時操作多空倉位的基金推動的「投機狂潮」，需要更多散戶買盤以及更多資金入場，才能推高股價至最終高峰。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 16 小時前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 1 天前
「股票比特幣化」區塊鏈料將巔覆全球金融
想像一下在未來，英偉達和Tesla等美國龍頭股票可以24小時不停交易，清算不是T+1或+2，而是數秒內便完成？這一願景正加速推進。加密幣業界與華爾街巨頭正力推「證券代幣化」——把傳統股票映射到區塊鏈帳本之上的數碼版本，令股票交易像比特幣一般，並帶入主流市場。Yahoo財經 ・ 16 小時前
避開「高息股陷阱」 揀高息股收息都要有技巧
買高息股，都係想有一份穩定收益。市場上有咁多隻收息股，有啲又話有8厘息，有啲又或派特別息，究竟應該點揀好？高息係咪就係好？派特別息係咪特別好？投資賺錢當然唔係咁簡單，以下我哋一齊睇下揀高息股有咩技巧。Yahoo財經 ・ 15 小時前
比特幣突破125,000美元關口 創紀錄新高
比特幣再創新高，美國政府停擺引發的風險資產普漲提振全球最大加密貨幣。Bloomberg ・ 1 天前
宏觀視野│美國重估存金價值影響深遠（邱古奇）
黃金和比特幣的大強勢，將進一步衝擊以美元為主的現有貨幣體系，加速各國央行的資產多元化，到了那個時候，美元霸權時代也就行將落幕。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 16 小時前
統計指內地9月以來合計有逾470億人幣資金流向港股市場
據《上海證券報》引述Choice數據統計顯示，截至9月29日，9月以來有140隻含「港」ETF合計獲得471.94億元人民幣(下同)投資，有13 隻含「港」ETF獲得超過10億元資金投資，基金規模大幅增長，資金流向科技、黃金、證券及創新藥等領域。AASTOCKS ・ 22 小時前
高市早苗當選自民黨總裁 日股初段升3.8%破頂 美元兌日圓逼近150
日本自民黨選出歷來首位女總裁，以負責任的積極財政派自居的前經濟安全保障擔當相高市早苗當選。AASTOCKS ・ 22 小時前
高市早苗勝選料提振日本股市 日圓和日債或承壓
支持刺激政策的高市早苗在自民黨黨首選舉中意外獲勝後，日本股市可能會獲得支撐，日圓和長期國債則將面臨壓力。Bloomberg ・ 1 天前
《亞股》日經平均指數收升2,175點或4.8% 半導體及重工股抽高
日股顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後升幅顯著擴大，午後高見48,150點創歷史高，全日升2,175點或4.8%，收47,944點。AASTOCKS ・ 15 小時前
標普全球9月香港PMI跌至50.4 但本地私人企業整體經營環境持續改善
標普全球公布，經季節調整後，香港9月標普採購經理指數(PMI)由8月的50.7降至50.4，反映香港營商環境持續好轉，但景氣度稍見回落。整體經營活動連續兩個月增長，擴張速度更是去年12月以來最佳，升勢由服務業主導，而其餘三大行業領域，則出現負增長。AASTOCKS ・ 21 小時前
萬達體育資產據報獲博裕資本英國 NJF 洽購
《彭博》引述消息報道,博裕資本支持的財團正在考慮向大連萬達集團收購瑞士體育營銷公司盈方體育傳媒。萬達的一名代表稱相關訊息不實。infocast ・ 2 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 12 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前