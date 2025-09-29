歐洲計劃向土星冰冷衛星發送尋找生命的探測器

歐洲太空總署（ESA）近期宣布將專注於土星的冰冷衛星恩克拉多斯（Enceladus），並計劃發展一項名為「Voyage 2050」的新任務。這項任務旨在進一步探索這顆充滿神秘的衛星，特別是其表面噴發出的水冰噴流。從2005年到2015年，美國國家航空暨太空總署（NASA）的卡西尼探測器曾多次飛越恩克拉多斯，在這些近距離接觸中，探測器拍攝到了從衛星南極噴發的水冰噴流的影像。這些現象引起了科學家們的極大興趣，因為它們可能暗示著這顆冰冷的衛星下方擁有一個巨大的地下海洋，該海洋可能潛藏著微生物外星生命。

ESA的最新計劃是將一艘探測器送往恩克拉多斯進行深入研究，這將成為Voyager 2050長期科學活動計劃的一部分。ESA官員在本月稍早於赫爾辛基舉行的歐洲行星科學大會（EPSC）和行星科學部會議（DPS）上宣布了這一消息。這項新任務需要一個軌道器和一個著陸器，以全面分析恩克拉多斯。值得注意的是，這個軌道器不會被動地等待從衛星表面發送的數據，而是會主動收集、取樣並分析來自衛星水冰噴流的物質。這些噴流已知會將其物質噴射到數千英里之外，2023年，詹姆斯·韋伯太空望遠鏡觀測到一個噴流延伸超過6,000英里（約10,000公里）進入太空。

在EPSC-DPS會議上，ESA歐洲太空研究與技術中心（ESTEC）的Jörn Helbert宣佈，自3月以來，ESA的研究團隊一直在努力確定任務的關鍵科學和技術需求。儘管這項任務預計要到2040年代才能啟程，但初步計劃是發射兩枚最大型的歐洲亞利安6型火箭。雖然這些計劃可能會有所變動，但任務初步擬定於2042年發射。根據Space.com的報導，這艘探測器將需要超過十年的時間才能到達恩克拉多斯，預計在2053年抵達。隨後，著陸器將在經過數次飛越後於2058年降落在衛星表面。

ESA專注於恩克拉多斯的主要原因之一是希望在我們的太陽系中尋找外星生命。Helbert指出，恩克拉多斯符合支持生命的三個關鍵標準：液態水、必要的化學元素以及來自太陽的能量。2021年，一組科學家聲稱，恩克拉多斯噴流中釋放的甲烷量提高了在該衛星地下海洋中存在生命的可能性。根據這些科學家的研究，他們在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊上發表的成果顯示，沒有已知的無生物過程能夠解釋從衛星南部冰裂縫噴出的甲烷量，這些裂縫也被稱為「虎紋」（tiger stripes）。對於冰冷衛星地下海洋進行分析的複雜性意味著，證明我們的太陽系中是否存在生命可能需要數十年的時間。然而，對恩克拉多斯及其他候選者如木星的歐羅巴（Europa）進行的任務，則有潛力徹底改變我們對宇宙的理解。在我們的宇宙鄰域中發現微生物生命，將大幅提高智能外星生命存在於我們的太陽系之外的可能性。

