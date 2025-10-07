歐洲議會再提不信任投票 范德賴恩呼籲團結

（法新社史特拉斯堡6日電） 歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天呼籲團結，同時向歐洲議會議員們喊話，稱本週歐洲議會對她的信任投票只會讓歐盟的敵對勢力得利。

她在法國史特拉斯堡的議會開幕式上說：「事實上，我們的對手不僅準備利用任何我們之間的分裂，甚至還積極煽動這些分裂。」

距挺過上次的不信任案還不到3個月，來自極左與極右勢力對范德賴恩再次提出兩項不信任案，只不過9日表決想將她拉下台的機率微乎其微。

然而自7月以來，外界對於這位歐盟領導人的不滿有所升高。

批評聲音包括指控執政透明度不足，以及范德賴恩7月與美國總統川普達成的美歐貿易協議，許多歐洲議會議員認為協議極不對等而強烈批評。

法國右翼的國民聯盟（National Rally）黨魁兼歐洲議會議員巴德拉（Jordan Bardella），在歐洲議會屬於右派的愛國者集團，他們提出對范德賴恩的不信任案；巴德拉今天在議會辯論中批評歐洲在貿易議題上「拱手讓步」。

來自法國極左翼「不屈法國」（France Unbowed）的議員奧布里（Manon Aubry）則指控范德賴恩在與華府及南美共同市場（Mercosur）等多項貿易協議上「向川普屈服」。

奧布里同時指責這位范德賴恩在加薩地區「種族滅絕」問題上毫無作為。