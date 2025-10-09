歐洲議會擬禁植物性食品使用「漢堡」「牛排」等名稱 德總理：香腸就是香腸︱Yahoo

現時植物性食品使用「漢堡」或「牛排」等與肉類相關的名稱。( Photo by: Lindsey Nicholson/UCG/Universal Images Group via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】歐洲議會通過一項議案，禁止植物性食品使用「漢堡」或「牛排」等與肉類相關的名稱，議案被視為畜牧業的勝利。不過，有關禁令仍需獲得歐盟委員會及 27 個成員國政府批准，方可成為法律。

綜合外媒報道，議案由法國議員 Celine Imart 主導，她指以肉類名稱標示植物性產品「會誤導消費者」，強調應該「名符其實」。她隸屬歐洲議會保守派人民黨（EPP）集團。根據議案，未來包括「蛋黃」、「蛋白」及「肉片」（escalope）等標籤，也僅可用於含有肉類成分的食品。

「燕麥奶」需標示為「燕麥飲品」

歐盟早前已規定，乳製品必須源自「正常的乳腺分泌物」，因此植物性替代品不能使用「奶」、「乳酪」等字眼。例如，「燕麥奶」在歐洲市場上需標示為「燕麥飲品」。

不過，綠黨及自由派議員批評新議案「毫無必要」。德國綠黨議員 Anna Cavazzini 表示，「當世界正在燃燒，人民黨卻花時間討論香腸和炸肉排」。環保團體亦認為，禁令將阻礙可持續發展。

快餐品牌 Burger King 發公開信反對新法。(Photo by Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

德國總理：香腸不會是素食

此外，德國作為歐盟內最大的植物性食品市場，業界亦對議案表示反對。據「Good Food Institute Europe」報告，德國多間大型連鎖超市，包括 Aldi、 Lid 、快餐品牌 Burger King 及香腸生產商 Rügenwalder Mühle 日前聯署公開信，批評新法例將令消費者更難作出明智選擇。

德國總理默茨（Friedrich Merz）則支持禁令，稱「香腸就是香腸，香腸不會是素食」。法國肉類業界亦對此表示強烈支持。