歐洲議會通過報告含涉華內容 中方批干涉內政

【on.cc東網專訊】中國駐歐盟使團發言人周五（23日）就歐洲議會有關報告涉華內容回答記者提問，批評有關報告在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

歐洲議會周三（21日）通過《歐盟共同外交和安全政策2025年度執行報告》、《歐盟共同安全和防務政策2025年度執行報告》等，當中包含多處涉華內容。中國駐歐盟使團發言人強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線，一個中國原則是國際關係基本準則，也是中歐關係發展的政治基礎。

中方敦促歐洲議會恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號；同時敦促歐洲議會採取切實措施，糾正在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的錯誤言行，以實際行動維護中歐關係大局。

