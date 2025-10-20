三號風球至少維持至周二下午 6 時
歐洲護照蓋章將成回憶！歐盟生物識別邊境檢查新上線，港人入境要過「指紋臉部雙重關」
歐洲旅遊迎來重大改變，即日起，當你拖着行李箱踏入歐洲機場，迎接你的將不再是邊境人員手上的印章，而是一部部自助登記機。歐盟正式啟動全新的Entry/Exit System（EES），所有非歐盟旅客包括香港特區護照及BNO持有人，進入申根區（Schengen Area）的國家時，需要掃描護照、拍攝臉部照片、按下指紋。這套系統將在未來6個月內陸續在29個申根區國家的機場、港口和陸路關口全面使用，預計2026年4月前完全取代傳統的人工蓋章制度。對習慣快速過關的港人來說，初期可能要預留更多時間應對新程序。
告別護照蓋章時代：EES系統陸續上路
歐盟推出的Entry/Exit System（EES）代表着邊境管理的徹底革新。過去當大家進入申根區，邊境人員會在護照上蓋個入境章，離開時再蓋個出境章——這種沿用數十年的做法即將成為歷史。新系統會為每位非歐盟旅客建立電子檔案，記錄你的生物識別資料和出入境紀錄。香港特區護照及BNO持有人首次使用時，需要在自助機前完成整套程序：掃描護照資料頁、拍攝臉部照片、採取手指指紋。系統會將這些資料儲存三年，或直到護照過期為止。之後再入境時，只需進行快速的人臉識別驗證即可，大大縮短過關時間。
歐盟推出這套系統的主要目的，是要加強邊境安全和打擊非法滯留。系統會自動計算旅客在180天內的停留日數，確保沒有超過90天的限制。同時，生物識別技術可以有效防止身份冒用及假文件。值得注意的是，12歲以下兒童只需拍照，無需採集指紋，而且整個EES登記程序完全免費。
EES系統指南
生效日期：10月12日啟用，2026年4月10日前全面實施。
誰受影響：非歐盟國家旅客（包括英國、香港、台灣等）前往申根區。
要做什麼：首次入境時要掃護照、拍照、採取指紋等（之後只需人臉識別）。
資料儲存期：資料會保存三年（或到護照終止）。
例外：12歲以下小童免指紋採集；部分有長期簽證或豁免者或不必完成全部程序。
注意：過渡期內，不同邊境站點做法可能不統一，有可能有蓋章、也有 EES 混合使用。
德國、愛沙尼亞及英國逐漸實施
EES系統適用於所有進入申根區作短期停留（180天內最多90天）的非歐盟國家公民。這包括香港、台灣、英國、美國、加拿大、澳洲等國家的護照持有人。不過，歐盟公民、持有長期居留許可或某些特殊簽證的人士則可獲豁免。
系統採取分階段實施策略。2025年10月12日起，將以6個月為過渡期分階段展開，預計至2026年4月10日前在所有邊境全面實施，屆時護照蓋章方式將逐步退出歷史舞台。現時，部分邊境正開始試行，如德國初期只在杜塞爾多夫機場推行，而愛沙尼亞則在10月12日起全面啟用。英國與歐洲之間的主要關口，如多佛港和歐洲之星倫敦聖潘克拉斯站，會先對貨運和長途巴士實施，私家車和一般旅客則稍後跟進。
甚至申根區？與歐盟之分別
可能大家未必知道申根區是甚麼，不少人以為歐盟成員國等同申根區，其實並不完全正確。其實申根區是指一個由29個歐洲國家組成的區域，目前申根區包括：25個歐盟成員國（不包括愛爾蘭和塞浦路斯），加上冰島、挪威、瑞士和列支敦士登四個非歐盟國家。
這些國家已同意在相互的共同邊界上取消護照及其他形式的邊境管制。一旦成功進入其中一個申根國家，就可以在區內其他國家之間自由出入，享受「無國界」的旅遊體驗。EES系統的邊境檢查，只會在大家首次進入申根區以及離開申根區發生。
截至2025年底，申根區共有29個成員國，包括了絕大部分熱門的歐洲旅遊目的地。
申根區成員國（共29國）：
西歐： 奧地利、比利時、法國、德國、盧森堡、荷蘭、列支敦士登、瑞士
南歐： 希臘、意大利、馬爾他、葡萄牙、斯洛文尼亞、西班牙、克羅地亞
北歐： 丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典
中歐/東歐： 捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克
新成員： 保加利亞、羅馬尼亞（已於2024年3月底起逐步加入）
申根區（Schengen Area）與歐盟（EU）大不同
目的與功能不同：
申根區：主要目的是取消內部邊境管制。申根區內的國家實行共同的外部邊境管制政策，允許成員國國民在申根區內自由出入，就像在單一國家內旅行一樣。
歐盟：是一個政治與經濟聯盟。除了單一市場、關稅同盟和共同的貿易政策外，歐盟還涉及共同的農業、環境、司法、外交政策等廣泛領域。
成員國範圍不同：
歐盟國家不一定都是申根區成員： 例如，愛爾蘭是歐盟成員，但未加入申根區（他們選擇維持與非申根區的邊境管制）
申根區成員不一定都是歐盟成員： 申根區包括了數個非歐盟國家，例如冰島、列支敦士登、挪威和瑞士。
Entry/exit System(EES)
網址：按這裏
更多相關文章：
歐洲旅行帶錯面膜隨時被罰約$1,500！網民提醒買Mask要睇清成分
歐盟機場正式取消100毫升液體限制！電子產品不用取出，美國有望效法
歐遊最新ETIAS電子旅行許可證｜港人幾時要申請？一文睇清申請方法+30大入境地區+步驟+費用
歐洲廉航擬引入「企位座椅」！票價1英鎊起？即睇座位款式、推出日期
羅馬許願池新規例！擬9月起收取2歐元入場費、網上預約取QR code入場
全球最擁擠旅遊目的地排名！第1、第2位均為歐洲地區，香港都上榜
2025年歐洲最受歡迎的15個城市！18萬讀者票選，巴黎、倫敦榜上無名？
2025年全球「最難吃的食物」100大黑名單！北歐包辦前三、香港月餅都榜上有名？
日本首架臥鋪巴士登場！東京往返高知 網民笑雙層床設計像《哈利波特》騎士巴士「咁似Harry Potter嗰架」
「希哥，有比鑽石卡更高的卡別！」國泰會員制度2027年5大改動！鑽石行政卡、積分續存機制等
旅遊熱話｜卡塔爾航空素食餐事件：85歲長者不幸鯁死，家屬提出控訴、索償 即睇網民意見
北海道星野TOMAMU度假村冬季優惠！2晚或以上低至52折 大玩Ice Village/霧冰平台/滑雪場
行李箱優惠推介｜American Tourister低至35折！免運費入手20吋/24吋/28吋喼 多色選擇：薰衣草紫、型格鼠尾草綠、經典黑
其他人也在看
俄烏戰爭｜特朗普據報促澤連斯基棄頓巴斯領土 換戰爭停火 消息指雙方激烈爭吵｜Yahoo
烏克蘭總統澤連斯基上周五（17 日）到白宮跟美國總統特朗普會面，外媒引述消息指，特朗普曾經在會上敦促烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區換取俄烏戰爭停火，否則烏克蘭將會被俄羅斯毀滅，特朗普並且無表示會提供戰斧（Tomahawk）巡航導彈予烏克蘭。消息指澤連斯基跟特朗普在會議期間激烈爭吵，而且特朗普在會議中多次「爆粗」，而澤連斯基就表明不會割讓任何領土。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生赴酒店 校方開腔：成立危機小組 正待相關人士聯絡｜Yahoo
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局要求學校嚴肅跟進及交代事件。校方回覆表示高度關注事件，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報。校方稱目前正等待事件中的人士儘快直接聯絡學校，將全力跟進及提供支援，並重申堅定維護學生的安全。該名女學生昨日曾在 Threads 稱，校方已聯絡她，「但暫時未正式傾」。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
日本軟文化出海 港成嚴酷試驗場 NAMCO擬大增室內遊戲樂園門店
過往日本企業「出海」香港以大型百貨、金融與證券公司為主，例如八佰伴、大丸、野村證券等，象徵着「硬實力」經濟輸出。近年風向卻有所轉變，夾公仔機、動漫周邊、主題咖啡店與遊戲體驗中心等「軟文化」成為主角。其中，日本大型娛樂集團Bandai Namco（萬代南夢宮）的布局最具代表性。集團旗下南港企業亞洲把NAMCO室內遊戲樂園引入香港，計劃開設30間分店。信報財經新聞 ・ 22 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
網上熱話｜雪糕朱古力醬黐包裝蓋激似蟑螂 網友調侃「差啲報食環」
吃喝最怕中途發現食物飲品內出現昆蟲、老鼠，噁心之餘亦有很大的健康風險。近有社交平台Threads上有網友就分享了自己食雪糕的搞笑經歷，從她上傳的影片可見，手中的雪糕雖未有開封，但雪白的位置依稀可見啡色的位置，事主表示「第一眼我真係以為係曱甴」，但看清楚後才發現是誤會一場，那些啡色只是雪糕的朱古力醬黐在包裝蓋上，但由於朱am730 ・ 1 天前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 9 小時前
中美關係｜特朗普證月底將與習近平會面 稱100%關稅不可持續 重申「我無意摧毀中國」
中美關係近日再起暗湧，美國總統特朗普早前因中國限制稀土出口，威脅加徵100%關稅。但隨著月底即將與中國國定主席...BossMind ・ 9 小時前
華僑銀行香港上月底推「智安存」防詐騙安全功能
OCBC華僑銀行香港宣布，上月底已推出「智安存」服務功能，旨在保護客戶免受詐騙，客戶能夠鎖定銀行賬戶中的資金。此舉為積極響應金管局持續加強銀行業防範詐騙及欺詐行為的措施。AASTOCKS ・ 11 小時前
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台
近期有日本投資銀行的報告顯示，iPhone Air 銷情未符合預期，令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節
Apple CEO Tim Cook飛上海，不只走店、見開發團隊，還直接和Labubu之父Kasing Lung見面！Kasing Lung現場用iPad Pro＋Apple Pencil手繪示範人氣IP「Labubu」與 Tim Cook手牽手的圖像，畫面其實挺逗趣的，馬上掀起童心。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
Apple 測試 iOS 26.4 早期版本後對全新 AI 版 Siri 前景擔憂？若最終表現平平或致多名高管走人
眼看跳票良久的全新 AI 版 Siri 已經離傳說的 2026 年春上線時間越來越近，Apple 內部卻傳出了令人擔憂的消息。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
澤倫斯基稱普丁比哈瑪斯更強大 籲川普加強施壓
（法新社華盛頓19日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在美國國家廣播公司（NBC）今天播出的專訪中，敦促美國總統川普對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）施加更多壓力以結束俄烏戰爭，還說普丁比哈瑪斯（Hamas）更強大。他說：「因為普丁與哈瑪斯有相似之處，但比哈瑪斯更強大。法新社 ・ 11 小時前
廣交會興啲乜 中國筋膜按摩機器人替老外按摩大熱
第138屆廣交會首期展覽剛剛閉幕，據報在美中貿易戰環境下，營商環境面對不同挑戰，出口商在中國最大貿易展會上尋找美國以外市場，今季有參展商早已篤定「不會有美國訂單」，而且大批AI機器人進駐，現場愈來愈以似機器人智能大會，其中一部「筋膜按摩機器人」，更因老外試按按得舒適而成為話題，中國再憑「按摩」技術吸引外商目光Yahoo財經 ・ 12 小時前
西甲｜多場比賽球員棄戰15秒 抗議安排海外賽
西甲多場比賽出現球員開賽後停戰15秒抗議，原因是西班牙足球員協會（AFE）發起了行動來抗議西甲將維拉利爾對巴塞隆拿的比賽安排在美國舉行。 隨着周五（17日）奧維夕對愛斯賓奴的比賽發起抗議以來，包括巴塞隆拿對基羅納以及馬德里體育會對奧沙辛拿，邋有西維爾對馬略卡及維拉利爾對貝迪斯都有類似的抗議行動。球員在開賽的15秒am730 ・ 13 小時前
宋伊人捲入于朦朧墜樓案！「出發去看海」曝散心行程 網友持續追殺：散心虛？
大陸女星宋伊人近日深陷輿論風暴，因被捲入男星于朦朧墜樓事件，遭網路謠言誣指為「涉案人物」。雖已透過律師發聲明闢謠並提告，但爭議仍未完全平息。10月15日，宋伊人在微博上傳多張雲南洱海風景照，寫下「出發去看海」的貼文，再度掀起網友口水戰。姊妹淘 ・ 10 小時前
全球儲備資產版圖生變！德銀：黃金正縮小與美元差距 再漲1400美元就追平
今年以來，黃金價格漲勢驚人，累計上漲逾 60%，上周五 (17 日) 現貨黃金 (XAUUSDOZ) 一度突破每盎司 4380 美元，創下近年來罕見的強勢行情。專家指鉅亨網 ・ 12 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 8 小時前