歐洲護照蓋章將成回憶！歐盟生物識別邊境檢查新上線，港人入境要過「指紋臉部雙重關」

歐洲旅遊迎來重大改變，即日起，當你拖着行李箱踏入歐洲機場，迎接你的將不再是邊境人員手上的印章，而是一部部自助登記機。歐盟正式啟動全新的Entry/Exit System（EES），所有非歐盟旅客包括香港特區護照及BNO持有人，進入申根區（Schengen Area）的國家時，需要掃描護照、拍攝臉部照片、按下指紋。這套系統將在未來6個月內陸續在29個申根區國家的機場、港口和陸路關口全面使用，預計2026年4月前完全取代傳統的人工蓋章制度。對習慣快速過關的港人來說，初期可能要預留更多時間應對新程序。

歐洲機場的全新EES自助登記機已經陸續在不同的申根區使用，旅客只需幾個步驟便能完成入境程序。（GettyImages、EES）

告別護照蓋章時代：EES系統陸續上路

歐盟推出的Entry/Exit System（EES）代表着邊境管理的徹底革新。過去當大家進入申根區，邊境人員會在護照上蓋個入境章，離開時再蓋個出境章——這種沿用數十年的做法即將成為歷史。新系統會為每位非歐盟旅客建立電子檔案，記錄你的生物識別資料和出入境紀錄。香港特區護照及BNO持有人首次使用時，需要在自助機前完成整套程序：掃描護照資料頁、拍攝臉部照片、採取手指指紋。系統會將這些資料儲存三年，或直到護照過期為止。之後再入境時，只需進行快速的人臉識別驗證即可，大大縮短過關時間。

歐盟推出這套系統的主要目的，是要加強邊境安全和打擊非法滯留。系統會自動計算旅客在180天內的停留日數，確保沒有超過90天的限制。同時，生物識別技術可以有效防止身份冒用及假文件。值得注意的是，12歲以下兒童只需拍照，無需採集指紋，而且整個EES登記程序完全免費。

旅客需要在螢幕指示下完成護照掃描、臉部拍攝和指紋採集等程序，整個過程約需2至5分鐘。 （相片來源：European Union）

EES系統指南

生效日期：10月12日啟用，2026年4月10日前全面實施。

誰受影響：非歐盟國家旅客（包括英國、香港、台灣等）前往申根區。

要做什麼：首次入境時要掃護照、拍照、採取指紋等（之後只需人臉識別）。

資料儲存期：資料會保存三年（或到護照終止）。

例外：12歲以下小童免指紋採集；部分有長期簽證或豁免者或不必完成全部程序。

注意：過渡期內，不同邊境站點做法可能不統一，有可能有蓋章、也有 EES 混合使用。

從10月12日開始，EES 將漸次取代這種人工方式，用電子紀錄方式管理跨境數據。（GettyImages）

德國、愛沙尼亞及英國逐漸實施

EES系統適用於所有進入申根區作短期停留（180天內最多90天）的非歐盟國家公民。這包括香港、台灣、英國、美國、加拿大、澳洲等國家的護照持有人。不過，歐盟公民、持有長期居留許可或某些特殊簽證的人士則可獲豁免。

系統採取分階段實施策略。2025年10月12日起，將以6個月為過渡期分階段展開，預計至2026年4月10日前在所有邊境全面實施，屆時護照蓋章方式將逐步退出歷史舞台。現時，部分邊境正開始試行，如德國初期只在杜塞爾多夫機場推行，而愛沙尼亞則在10月12日起全面啟用。英國與歐洲之間的主要關口，如多佛港和歐洲之星倫敦聖潘克拉斯站，會先對貨運和長途巴士實施，私家車和一般旅客則稍後跟進。

現時英國去歐洲之間的邊境將逐步納入EES人使用範圍。（Getty Images）

甚至申根區？與歐盟之分別

可能大家未必知道申根區是甚麼，不少人以為歐盟成員國等同申根區，其實並不完全正確。其實申根區是指一個由29個歐洲國家組成的區域，目前申根區包括：25個歐盟成員國（不包括愛爾蘭和塞浦路斯），加上冰島、挪威、瑞士和列支敦士登四個非歐盟國家。

這些國家已同意在相互的共同邊界上取消護照及其他形式的邊境管制。一旦成功進入其中一個申根國家，就可以在區內其他國家之間自由出入，享受「無國界」的旅遊體驗。EES系統的邊境檢查，只會在大家首次進入申根區以及離開申根區發生。

截至2025年底，申根區共有29個成員國，包括了絕大部分熱門的歐洲旅遊目的地。

申根區成員國（共29國）：

西歐： 奧地利、比利時、法國、德國、盧森堡、荷蘭、列支敦士登、瑞士

南歐： 希臘、意大利、馬爾他、葡萄牙、斯洛文尼亞、西班牙、克羅地亞

北歐： 丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典

中歐/東歐： 捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克

新成員： 保加利亞、羅馬尼亞（已於2024年3月底起逐步加入）

現時有29個國家是申根成員國，而非歐盟成員國，如冰島、挪威、瑞士與列支敦士登則是申根成員國。（網上圖片）

申根區（Schengen Area）與歐盟（EU）大不同

目的與功能不同：

申根區：主要目的是取消內部邊境管制。申根區內的國家實行共同的外部邊境管制政策，允許成員國國民在申根區內自由出入，就像在單一國家內旅行一樣。

歐盟：是一個政治與經濟聯盟。除了單一市場、關稅同盟和共同的貿易政策外，歐盟還涉及共同的農業、環境、司法、外交政策等廣泛領域。

成員國範圍不同：

歐盟國家不一定都是申根區成員： 例如，愛爾蘭是歐盟成員，但未加入申根區（他們選擇維持與非申根區的邊境管制）

申根區成員不一定都是歐盟成員： 申根區包括了數個非歐盟國家，例如冰島、列支敦士登、挪威和瑞士。

Entry/exit System(EES)

網址：按這裏

