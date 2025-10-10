歐洲首次全面設計的商業核聚變發電廠亮相

位於柏林的一家公司近日發佈了其所謂的歐洲首個商業核融合電廠的完整設計概念報告。Gauss Fusion 介紹了其概念設計報告（Conceptual Design Report, CDR），這是一份全面的商業核融合電廠設計藍圖，名為 GIGA。這一步驟對於將核融合研究轉變為現實至關重要。這份包含超過一千頁技術細節的報告，涵蓋了建設第一座核融合電廠所需的所有關鍵系統，包括整體架構、設計基礎、設計概念、安全框架、合格策略、系統工程、生命周期操作和放射性廢物考量等諸多方面。

根據 Gauss Fusion 的首席執行官 Milena Roveda 的說法，這份概念設計報告是經過三年努力，將核融合的承諾轉化為 GIGA 這一可靠且實際的概念級電廠設計的成果。這項設計顯示出歐洲的產業具備將願景轉化為工程現實的能力。Roveda 補充道，這份報告匯集了來自歐洲數百名專家的專業知識，證明了核融合所需的技術、材料和供應鏈都是觸手可及的。下一步是從概念推進到詳細工程設計，將這一設計轉變為歐洲首代核融合電廠的工業藍圖。

該公司指出，這份概念設計報告還建立了第一座商業核融合電廠的成本和時間框架。設計聲稱定義了長期成本和時間目標，並考慮到首個此類技術的不確定性。這一過程的成本預估為 150 億至 180 億歐元，以期在 2040 年中期之前建成首個商業核融合反應堆，這一預估在 2025 年作出。Gauss Fusion 從一開始便致力於實施世界級項目表現的方法，遵循項目管理中的最佳實踐，積極管理風險和機會，並利用關鍵績效指標系統性改善項目成果。

該報告同時應對了核融合科學與核融合能量之間最艱難的工業挑戰。Gauss Fusion 的首席技術官 Frédérick Bordry 指出，這份概念設計報告涉及從開發封閉的氚燃料循環到掌握使用先進超導磁體和能夠承受極端熱負荷和中子負荷的材料等諸多挑戰。他表示，克服這些挑戰對於使核融合不僅在技術上可行，更在商業上可行至關重要，解決這些問題將決定誰能在全球核融合競賽中領先，以及歐洲是否能為未來幾代人確保真正的能源主權。該報告還具體闡述了 Gauss Fusion 對於「核融合的歐洲戰鬥機」的願景，這是一個泛歐計劃，旨在結合工業專業知識、國家投資和供應鏈能力，為歐洲提供能源主權。

