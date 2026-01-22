專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
浪漫法國排第２！網友最愛去歐洲國家Top８，第１名古蹟、美食、購物通通有
歐洲匯聚了多元的文化與地貌，從壯闊的自然景觀到富含歷史藝術氣息的城市，吸引了無數來自各地的民眾前往遊覽探索。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近３個月「歐洲旅遊國家」話題的網路聲量表現，帶大家了解８大熱門歐洲旅遊國家。
義大利有豐富世界文化遺產
觀察近３個月網友針對「歐洲旅遊國家」的討論，可以發現「義大利」最受熱議。位於南歐的義大利，以豐富的世界文化遺產與人文景點聞名，羅馬、米蘭、佛羅倫斯與威尼斯等皆是當地熱門旅遊城市。
有網友分享義大利遊記，提到實際走訪羅馬競技場時「完全體會到什麼叫做建築之美」；到米蘭時則必訪「米蘭大教堂」，認為其「壯麗程度超乎想像」；漫步在水都威尼斯，「隨便走在路上的景色都像一幅畫，就算迷路了也別有一番風情」，形容整趟義大利之旅宛若「一場時光的漫遊」。更有網友補充，「義大利行程真的是少數能同時有歷史古蹟、聯合國遺產、美術館、博物館、購物、美食的地方」，也因此成為不少新婚夫妻選擇度蜜月的熱門目的地。
▲威尼斯路上的景色像一幅畫。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
法國給人慵懶又浪漫的感覺
排名第２的「法國」，在今年的巴黎奧運前後討論度大幅攀升，不少民眾藉著觀賽的機會規畫法國行。有網友便形容巴黎的整體氛圍「高傲又不失優雅」「慵懶又浪漫的風情真的沒話說」，並讚嘆「塞納河沿岸真的很漂亮」「巴黎鐵塔真的出現在眼前的時候有種莫名的感動」，許多名勝景點都令人印象深刻。
也有網友相當推薦前往法國南部旅遊，如普羅旺斯、馬賽等城市，充滿獨特的地中海風情，悠閒的生活步調與巴黎截然不同，漫步在街道巷弄中「處處都是驚喜」。
▲法國巴黎浪漫又舒服。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
瑞士自然美景令人讚嘆
「瑞士」也是許多人嚮往前往的國家，擁有令人驚嘆的自然美景，其中阿爾卑斯山脈可說是登山和滑雪愛好者的天堂，冬夏２季各具魅力。而有「歐洲之巔」美譽的「少女峰」同樣被遊客點名為不可錯過的景點，去過的網友紛紛表示「親眼看到冰河真的震撼」「風雪再大也抵不住少女峰的美」。此外，瑞士著名的度假小鎮「策馬特」也受到遊客喜愛，認為當地氛圍「實在太愜意舒服」，住上幾天就會深深被吸引。
▲瑞士擁有令人驚嘆的自然美景。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
英國、西班牙與德國也受歡迎
除了上述提及的國家外，英國、西班牙與德國等地也是廣受網友歡迎的旅遊目的地，若你也正在規畫一趟歐洲行，不妨在行前多加參考網友們的遊記分享，相信旅程將會更加充實難忘！
▲歐洲旅遊國家排行榜。（圖片來源：社群實驗室）
