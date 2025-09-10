熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
2025年歐洲最受歡迎的15個城市！18萬讀者票選，巴黎、倫敦榜上無名？
美國權威旅遊雜誌《Travel + Leisure》最新公布2025年「最受歡迎15個歐洲城市」（15 Favorite Cities in Europe of 2025）排行榜，意大利佛羅倫斯再度蟬聯冠軍寶座。令人意外的是，傳統旅遊大城如巴黎、倫敦、阿姆斯特丹等城市均無緣上榜，反而是中型規模的地中海城市大獲全勝，西班牙更以4個城市入選成為最大贏家。
佛羅倫斯封王 中型城市成旅客新寵
《Travel + Leisure》這項年度調查吸引超過18萬名讀者參與，總投票數突破65萬7千票，評選標準涵蓋景點、美食、友善度、購物、性價比等多個層面。每項可選擇優秀、良好、一般、低於平均或差劣。最終，意大利的佛羅倫斯以90.08分奪冠，擊敗西班牙的塞維利亞（89.49 分），原因在於其建築美感、親切居民和出色飲食，讓人感覺像走進小鎮般親近。
而且第3-5位分別格拉納達（89.48 分）、伊斯坦堡（89.47 分）和羅馬（88.91 分）。塞維利亞的浪漫氛圍和低廉物價，讓它代表西班牙傳統風貌；格拉納達的緊湊布局和免費小食文化，適合步行探索；伊斯坦堡的歷史交融，帶來獨特體驗；至於羅馬這座永恆之城，從去年第7位躍升至第5位，證明經典景點如許願池、西班牙階梯依然魅力不減。這五個城市的分數相差不大，顯示讀者偏好一些中型城市，及更「貼地」的旅遊體驗。
西班牙4城入圍成大贏家
排行榜中，西班牙有最多城市入圍，共4個：塞維利亞、格拉納達、馬德里（88.02 分）和科爾多瓦（87.22 分）。原因在於其多樣特色，從馬德里的佛蘭明哥舞蹈表演和足球文化，到科爾多瓦的歷史建築及美食，都提供高性價比體驗，讓旅遊人士有精彩的旅遊體驗。意大利有3個城市上榜，葡萄牙2個，法國2個，其他國家各一。對香港人來說，有些城市較陌生，如法國的里昂（87.43 分）及艾克斯（86.60 分），還有奧地利的薩爾茨堡（87.30 分）。里昂以美食和葡萄酒聞名，網民稱其飲食媲美巴黎；艾克斯艾克斯則散發悠閒與古典韻味；薩爾茨堡以童話山城吸引人，讓人聯想冬季市集。這些城市的入圍，源於讀者對當地的風土人情以及旅遊景點，為他們在旅遊時帶來不少新鮮體驗。
2025年最受歡迎15個歐洲城市
佛羅倫斯 （意大利）
塞維利亞 （西班牙）
格拉納達 （西班牙）
伊斯坦堡 （土耳其）
羅馬 （意大利）
鍚耶納 （意大利）
波多 （葡萄牙）
馬德里 （西班牙）
里斯本 （葡萄牙）
里昂 （法國）
布拉格 （捷克）
薩爾斯堡 （奧地利）
科爾多瓦 （西班牙）
雅典 （希臘）
艾克斯 （法國）
《Travel + Leisure》最受歡迎15個歐洲城市
網址：按這裏
