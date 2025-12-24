歐洲首個環球影城2031年英國開幕！比大阪大4倍、《哈利波特》被OUT？《占士邦》與《柏靈頓熊》設主題區

繼美國、日本、新加坡和北京之後，環球影城終於準備登陸歐洲！最近正式獲英國政府批准在貝德福德郡（Bedfordshire）興建全新主題樂園，這個佔地476英畝的超級項目，面積相當於4個大阪環球影城，預計2031年開幕。

距離倫敦只需90分鐘車程的Bedford，即將變身成為歐洲樂園的新地標。從115米高的破紀錄過山車，到James Bond和Paddington Bear等獨家主題園區，還包括500間客房的豪華酒店、大型餐飲娛樂區，甚至設有免費開放的公共區域，讓大家就算沒有購票也能感受環球影城的魅力。

從美國到亞洲，環球影城的魔法世界終於要在2031年登陸英國，為歐洲遊客帶來全新體驗。（圖片來源：Getty Images）

規模破紀錄 歐洲最高機動遊戲？

繼美國的洛杉磯、佛羅里達州、日本的大阪、中國的北京及新加坡的的聖淘沙後，第6個環球影坡，將選址在英國貝德福（Bedford）南部一幅前磚廠用地，整個項目獲得5億英鎊公共投資支持，主要用於升級周邊交通基建。根據規劃文件顯示，部分機動設施高度將達115米，比現時英國最高的Thorpe Park過山車Stealth（72米）還要高出超過40米，隨時成為歐洲最高的機動遊戲。

英國環球影城概念圖展現未來樂園規模，中央湖區環繞多個主題園區，預計成為歐洲最大主題樂園。（圖片來源：orlandoparkstop）

整個園區分為四大區域：核心區（Core Zone）將設有主題樂園和水上樂園入口；湖區（Lake Zone）規劃500間客房的度假酒店、娛樂設施和會議中心；東西兩個門戶區（Gateway Zones）則負責接待火車和自駕遊客，配備餐廳、商店和另一間500房酒店。樂園預計全年開放，預計營業時間從早上7點到晚上11點，比一般英國主題樂園長得多。

園區概念圖顯示多個過山車軌道交錯，115米高的機動設施將刷新歐洲紀錄。（圖片來源：orlandoparkstop）

《占士邦》與《柏靈頓熊》有主題園區？

雖然尚未正式公布園區主題，但有消息指英國環球影城將有多個獨家園區。除了經典的《侏羅紀世界》、《史力加》、《迷你兵團樂園》及《回到未來》等主題設施，更可能加入《占士邦》（007）、《柏靈頓熊》等英國特色IP。至於最出名的《哈利波特》由於華納兄弟在利維斯登（Leavesden）已設有片場，哈利波特園區暫時未被規劃在英國環球影城。

除此之外，還設有《侏羅紀世界》及《迷你兵團樂園》主題園區。（圖片來源：orlandoparkstop）

除此之外，還設有《侏羅紀世界》及《迷你兵團樂園》主題園區。（圖片來源：orlandoparkstop）

為應付龐大人流，政府同步推進多項交通升級計劃。除了擴建現有的Wixams火車站，更會在Stewartby興建全新車站，接駁East West Rail路線，連接牛津、劍橋、Milton Keynes等主要城市。剛獲批擴建的盧頓機場（London Luton Airport）亦將成為來自不同地方的遊客的主要入口，預計高峰日子可接待55,000名遊客。

Bedford的地理位置優越，距離倫敦僅90分鐘車程，成為Universal選址的關鍵因素。（圖片來源：orlandoparkstop）

英國環球影城

網址：按這裏

