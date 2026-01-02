宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
火影迷必去！歐洲首個《火影忍者》主題樂園2026年法國開幕｜極速九尾過山車、螺旋丸設施、中忍考試會場
火影迷終於等到了！法國南部普羅旺斯的Parc Spirou Provence主題樂園正式宣布，將於2026年春季推出全新園區「NARUTO - Konoha Land」。這個佔地1.5公頃的大型主題樂園，是歐洲首座以《火影忍者》為主題的遊樂設施。
從官方釋出的概念圖可見，整個園區完整重現木葉忍者村的經典場景，包括火影岩、木葉大門、一樂拉麵等標誌性地標。最令人期待的是名為「Kyubi Unchained」的九尾狐過山車，最高時速達75公里，更設有垂直俯衝和逆向行駛路段，極度刺激。這次由Parc Spirou聯同集英社、Studio Pierrot及日本電視台共同打造，確保每個細節都忠於原作，為全球火影迷帶來最正宗的忍者村體驗。
刺激遊樂設施重現忍術世界
NARUTO Konoha Land的王牌設施「九尾妖狐解放」（Kyubi Unchained）過山車，完全配合九尾妖狐暴走的設定。這座過山車全長超過1公里，採用雙段式加速系統，最高時速可達75公里。最驚險的部分在於30米高的垂直俯衝，以及特別設計的逆向倒退路段，讓大家體驗被九尾妖狐包圍的震撼感受。整個行程歷時76秒，每一秒都充滿刺激。
另一項必玩設施「螺旋丸查克拉旋轉」（Rasengan Chakra Rotation），則以鳴人的招牌忍術為靈感。設施配備4條巨型旋轉臂和32個座艙，透過複雜的多軸旋轉，模擬螺旋丸形成時的強大離心力。乘客會在半空中經歷360度翻轉，感受查克拉修行的眩暈快感。
除了機動遊戲，園區還設有「中忍考試會場」實體障礙訓練區，讓遊客親身挑戰忍者訓練。場內設置10座等身大的角色雕像，包括鳴人、佐助、小櫻、卡卡西等人氣角色，每個雕像都經過精心製作，連服裝細節都完美還原。第七班的訓練場也會重現，包括那三根經典的木樁，讓粉絲重溫鈴鐺搶奪戰的回憶。
沉浸式場景帶你走進木葉村
步入園區大門首先見到的，就是氣勢磅礴的木葉大門，完全按照動畫比例打造。抬頭就能看見刻有歷代火影面孔的火影岩，每個雕像都有數十米高，成為整個園區最顯眼的地標。火影辦公室也會開放參觀，內部陳設完整重現動畫場景，讓遊客體驗坐在火影座位的感覺。
美食體驗方面，園區特別設置了一樂拉麵店和傳統糰子店。一樂拉麵不只是裝飾，而是真正供應拉麵的餐廳，菜單設計參考動畫中出現的各種口味。店內裝潢完全複製動畫場景，連老闆手打的招牌都原汁原味。糰子店則提供各式日式甜點和飲品，讓遊客在遊玩途中補充能量。
這個項目由Parc Spirou與集英社、Studio Pierrot及日本電視台攜手合作，確保每個細節都經過原作團隊認證。法國Media-Participations集團表示：「《火影忍者》20多年前進入法國市場，徹底改變了當地的流行文化。這次的主題樂園不只是商業項目，更是對這部經典作品的致敬。」預計開幕後，這裡將成為歐洲動漫迷的朝聖地，每年吸引數十萬遊客到訪。
對於計劃2026年到法國旅遊的火影迷來說，這個位於蒙特（Monteux）的主題樂園絕對值得專程到訪。從巴黎搭TGV高速列車到Avignon TGV站約3小時，再轉車20分鐘即可到達，交通算是方便。
Parc Spirou Provence （火影忍者主題樂園區）
地址：1 Rue Jean-Henri Fabre, 84170 Monteux, France （ 地圖）
預計開幕日期： 2026年初
營業日期：每年的4月初至11月初(官方網站公佈為準)
時間：10am - 9pm(官方網站公佈為準)
交通：搭乘法國高速列車TGV抵達Avignon TGV站，再轉乘巴士約20分鐘
網址：按這裏
