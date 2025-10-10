歐盟主席：馬查多獲諾貝爾和平獎 釋出強有力挺民主信息

（法新社布魯塞爾10日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天祝賀委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）榮獲諾貝爾和平獎，她說這不僅表彰馬查多的勇氣，也是推崇「每個拒絕被噤聲的聲音」。

范德賴恩在社群媒體平台X發文表示：「這對委內瑞拉及世界各地釋出1個強有力的信息：自由的精神無法被囚禁，對民主的渴望終將勝利。親愛的瑪麗亞（馬查多名），這場奮鬥會繼續下去。」