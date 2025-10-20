歐盟今舉行緊急產業會議 應對華稀土出口管制

【on.cc東網專訊】歐盟工業策略專員塞茹爾內（Stephane Sejourne）周一（20日）將召集受中國稀土出口管制影響的歐洲產業，舉行緊急會議，商討應對中方措施。歐洲議會周二（21日）將在法國斯特拉斯堡舉行全體會議，塞茹爾內料向歐盟委員會委員報告上述會談詳情。

塞茹爾內辦公室消息人士向媒體透露，塞茹爾內周一將透過視像會議，召集多個產業的高層主管評估中國稀土出口管制造成的衝擊，並商討歐盟正採取的進一步應對措施。會議將有汽車、國防、風能、化學和採礦加工等行業的代表，特別是與歐洲原材料項目相關的代表。歐盟同時與七大工業國集團（G7）成員國協調，商討如何應對中方出口管制。

另外，荷蘭政府日前接管半導體製造商安世半導體（Nexperia）擔憂關鍵技術可能被轉移至中國母公司聞泰科技。荷蘭經濟事務大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）周日（19日）表示，預計在數天內與中國政府官員會晤，討論如何解決安世半導體的僵局。

