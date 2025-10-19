不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
歐盟伊拉斯莫斯計畫創辦人寇拉迪逝世 享壽91歲
（法新社羅馬18日電） 義大利媒體今天報導，歐洲聯盟伊拉斯莫斯（Erasmus）計畫創辦人寇拉迪（Sofia Corradi）在羅馬去世，享壽91歲。該計畫已將上千萬歐洲青年送出國留學。
寇拉迪的家人在對媒體發布的訃聞中表示，這位學者是一名「能量充沛，且在智慧和情感上慷慨大度」的女性。
羅馬第三大學（Roma 3 University）教育學教授寇拉迪，享有「伊拉斯莫斯之母」的美譽。她在20多歲就獲得享有盛譽的美國傅爾布萊特獎學金，資助她赴紐約哥倫比亞大學深造，最終取得法學碩士學位。 寇拉迪返國後，她的學分未獲義大利教育體系承認，於是開始構想學生交換計畫，最終於1987年付諸實行。 根據伊拉斯莫斯計畫官網，自此以來已有約1600萬名學生參與該計畫。 這項由歐盟負責管理的計畫，旨在促進歐洲各地大學與高等教育機構之間建立更緊密的合作關係。 寇拉迪2018年曾表示，這項計畫的構想誕生於冷戰時期，是「我個人的和平主義使命」。 出生於羅馬的教育家寇拉迪曾針對教育的權利，替聯合國人權委員會、海牙國際法學院（The Hague Academy of International Law）以及倫敦政經學院（London School of Economics）進行研究。
義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）撰文指出，寇拉迪「啟發了數以百萬計年輕人，他們得以旅行、學習並接納不同文化」，並讚揚她促成了「歐洲世代的誕生」。
其他人也在看
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨一對男女墮樓雙雙殞命 據悉為情侶關係
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。 警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，兩人為情侶關係。am730 ・ 2 小時前
天氣｜天文台考慮下周一直接發3號風球 會評估下周二需否發8號風球
天文台指熱帶氣旋風神會在明日（10月19日）稍後進入本港800公里範圍內。隨著風神在星期一（10月20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球。而風神在下周二（10月21日）最接近本港，天文台屆時會評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。 風神會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在am730 ・ 1 天前
街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富
一位嬸嬸在街市花檔整理花束圖片，在Threads引起熱議，原因係嬸嬸坐著的凳是鼎鼎大名的Aeron Chair，現時Herman Miller官網每張定價16,948港元。接下來要探討的課題，究竟街市賣花坐呢款凳，算唔算係低調地炫富呢？Yahoo財經 ・ 7 小時前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 7 小時前
熱帶氣旋「風神」今晚進入本港 800 公里範圍 天文台考慮周一黃昏前後直接發三號風球｜Yahoo
隨著風神在 10 月 20 日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 1 天前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
家傳之「保」 ｜胡定欣走入昔日父母打拼海味舖工作 罕談生小朋友計劃：希望佢可以好似我咁無後顧之憂去追夢
最後一集《家傳之「保」》主角是近日與醫生男友陳建華步入婚姻新生活的胡定欣，還有罕有出鏡的胡媽媽；今集胡定欣將走入昔日胡媽媽與胡爸爸努力打拼的海味舖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉劉開會後不斷抹面 黨友否認落淚｜Ray Online
立法會選舉12月7號舉行，盛傳有「七十大限」，外界關注75歲嘅新民黨主席葉劉淑儀係咪冇得參選。葉劉今日喺立法會內務委員會會議結束後，冇即時離開，而係多次抹面，引起揣測。am730 ・ 1 天前
秀茂坪男子墮橋 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮天橋。今晨(19日)9時30分，一名男子倒臥於安泰邨勇泰樓旁一行人天橋對開，懷疑從高處墮下，由途人發現報案。救援人員接報到場，當場證實事主氣絕死亡。on.cc 東網 ・ 4 小時前
連詩雅自認大食 陳家樂難餵飽
【on.cc東網專訊】藝人連詩雅（Shiga）出道以來身材一直高高瘦瘦，就算與陳家樂結婚、生BB做媽媽也沒有走樣，一直弗到漏，難以想像她原來「食力」雄厚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
恒生私有化｜「滙豐一姐」10.20起接任恒生執董兼行政總裁
滙豐控股(005)近日宣布計劃私有化恒生銀行(011)，震撼市場，並在早前作出人事變動。恒生銀行今日(17日)收市後再宣布，「滙豐一姐」林慧虹將接任為該行執行董事兼行政總裁，並同時將出任該行營運委員會主席及提名委員會成員，上述變更將於下周一(10月20日)起生效。am730 ・ 1 天前
大敗後即炒 樸斯迪哥高奧上任39日失飯碗
【Now Sports】諾定咸森林於周六英超主場吞車路士3蛋，比賽後10多分鐘後，會方即發表聲明，宣佈辭退領隊樸斯迪哥高奧。now.com 體育 ・ 17 小時前
打風｜天文台明日考慮直接發出三號強風信號 未來數日氣溫降至約20度
【Now新聞台】熱帶氣旋「風神」會在今日稍後進入本港800公里範圍，天文台考慮在周一直接發出三號強風信號。 熱帶氣旋「風神」現時集結在菲律賓附近，會橫過呂宋一帶並進入南海中北部。天文台預測「風神」會在周二最接近本港，天文台屆時會評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。在「風神」及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，多雲有雨，市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
【惠康】WE嘩大折日 限定2日門市網店全場88折（18/10-19/10）
惠康今個周末進行「WE嘩大折日」，10月18日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿 $168，即享全場88折，全線紅/白餐酒買6支再享85折！而 10月19日（星期日）則為惠康網店限定優惠，於網店買滿$888即享88折，「網購店取」消費滿$168亦享88折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（19/10-23/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，759阿信屋蝦滑/墨魚滑 $45/2件、HAITAI蜂蜜牛油薯片 $18.9/2件、Ernst Ludwig德國獅子酒莊雷司令白酒/Peter Weinbach德國甜白酒 $99/2件、麵之砂押美味蕎麥麵/烏冬麵/素麵 $21.9/2件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
笑到最後｜上周五清倉客應買返齊貨（高明）
「每次質低個市，除咗之後反彈得更勁外，社交媒體最初被解讀為負面因素，最後都被確認為上升因素」，暫時雖然美股仍未破頂，已標普今個星期五收市報6664點計算，股價已經重回接近10月10日前6735點嘅水平。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前