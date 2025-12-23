焦點

專訪︱手球隊「全勤」戰全運　門將葉冠英無憾退役

歐盟出手 Apple 即讓步！iOS 26.3 開放靠近配對，通知直推非 Apple 手錶、手環

iOS 開放全靠歐盟。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
USB-C 後 Apple 再為歐盟規定作出讓步！為遵守《數碼市場法》，不久前上線的 iOS 26.3 首度開放了靠近配對及非原廠穿戴裝置直推通知的功能。不過這些改進目前僅限歐盟用家使用，更多地區的普及估計要等到 2026 年才有希望。

一靠近即連線，第三方耳機「一拍即合」

根據 MacRumors 報導，iOS 26.3 的靠近配對（Proximity Pairing）功能可讓耳機等第三方裝置在靠近 iPhone 或 iPad 時，像 AirPods 一樣自動彈出配對視窗。用家一按即可連接，大大簡化藍牙配對的流程。

通知同步開放，Wear OS 手錶、小米手環用家喜訊

另一項重點升級是通知同步。第三方智能手錶、手環將能直接接收來自 iPhone 的通知，並可即時查看或回覆。不過，系統一次只可將通知傳送到單一裝置。換言之若搭配第三方穿戴裝置，Apple Watch 就將不再顯示通知。

歐盟樂見「打破圍牆」，但 Apple 被指只做最低限度

歐盟委員會發言人向華爾街日報表示，《數碼市場法》有助建立「更互聯的數碼生態」。不過有分析指 Apple 一向以「私隱風險」為由，只在歐盟做最低程度合規，甚至還會移除部分在其他地區可用的功能。例如 iPhone 與 Mac 的螢幕鏡像，目前在歐盟地區仍未支援。

