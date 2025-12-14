歐盟呼籲伊朗釋放諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪

（法新社布魯塞爾13日電） 歐盟今天呼籲釋放諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），她與至少另外8名人權人士被伊朗安全部隊拘留。

歐盟稱，昨天在東部城市麥什赫德（Mashhad）的逮捕事件「令人深切關切」。

歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）表示：「歐盟敦促伊朗當局釋放穆哈瑪迪女士，同時應考量她脆弱的健康狀況，以及所有因行使言論自由而被不公逮捕的人士。」

現年53歲的穆哈瑪迪上次被捕是在2021年11月，在過去10年中，她大部分時間都在獄中度過。這位2023年諾貝爾和平獎得主因肺部及其他健康問題，曾於2024年12月獲准暫時出獄。

伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr）援引麥什赫德行政首長侯西尼（Hassan Hosseini）表示，追悼會上被拘留者曾高喊「違規範的口號」，但他沒有指明這些人的姓名。

阿里科迪是名律師，代理多起敏感案件，包括為2022年爆發的全國抗議被捕人士辯護。他於12月5日被發現死亡，人權團體呼籲對其死因展開調查。位於挪威的非政府組織伊朗人權組織（Iran Human Rights）表示，此案「高度懷疑為國家謀殺」。