歐盟執委會主席支持戰略產業推「歐洲製造」

（法新社布魯塞爾9日電） 在歐盟召開商討提升競爭力的會議前，歐盟執行委員會主席范德賴恩今天表示支持「歐洲製造」，希望推動在「戰略」領域優先考慮歐洲企業而非外國公司的舉措。

歐盟執委會本月稍晚將提出一項提議，主張在涉及關鍵產業的政府採購中優先考慮歐洲企業，但這項構想面臨部分歐盟成員國及貿易夥伴反彈。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）致函歐盟其他領袖時強調，歐洲必須能兼顧「捍衛自身戰略利益」以及支持本地生產。

根據法新看到的草案內容，歐盟執委會希望制定規範，要求參與汽車、綠色科技等產業相關政府標案的企業必須證明其產品有一定比例是在歐洲製造。

由於內部辯論相當激烈，歐盟執委會已兩度延後提出相關提案，部分人士希望縮小其適用範圍。

負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）指出，現在應是制定歐洲版「購買美國產品法」（Buy American Act）、「中國製造」（Made in China）政策以保護歐洲企業的時刻。

「歐洲製造」（Made in Europe）概念在法國已深受歡迎多年，對於向歐盟以外地區進行國防採購，巴黎當局一直希望實施嚴格限制。

但法國的積極態度引發部分歐盟夥伴國家起疑，例如比利時總理德威弗（Bart De Wever）曾表示，法國嘴上談歐洲，其實只關心銷售自家商品。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）去年12月曾致函范德賴恩，警告這類舉措恐為土耳其帶來負面影響，他尤其擔憂汽車產業首當其衝。

日本本田汽車公司也呼籲布魯塞爾將「歐洲製造」概念擴大為「共同價值觀製造」（Made with Common Values），並警告由於汽車產業已全球化，過於嚴格的在地製造限制恐無益於提振歐洲製造業。

義大利和德國上月對「歐洲製造」構想表達支持但態度冷淡，同時告誡不應矯枉過正。