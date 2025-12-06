歐盟委員會對 X 處以 1.4 億美元罰款，因藍色勾選標誌具誤導性

歐洲委員會（EC）今日對自 2024 年啟動的 X 平台調查作出裁決，並對該社交網絡處以 1.2 億歐元（約 $1.4 億 / 約 HK$ 1.092 億）的罰款。EC 發現，該平台的藍色勾勾標記具誤導性，因為這標誌暗示用戶已獲得驗證，但實際上任何人都可以付費獲得此狀態，而公司並未對帳戶背後的身份進行實質性的驗證。

這一行為違反了歐盟《數位服務法》（DSA）中，要求在線平台禁止誤導性設計的義務。根據 EC 的新聞稿，該罰金還涵蓋了 X 的廣告資料庫未能滿足 DSA 的「透明度和可及性要求」。報告中指出，「可訪問且可搜索的廣告資料庫對於研究人員和公民社會檢測詐騙、混合威脅活動、協調信息行動和虛假廣告至關重要」。

廣告 廣告

X 被指控設計了「設計特徵和訪問障礙，例如過長的處理延遲，這削弱了廣告資料庫的目的」。此外，該資料庫還缺乏廣告內容和主題等關鍵信息，以及支付廣告的法律實體信息。最終，X 亦因未能向研究人員提供其公共數據的訪問權而受到指責，這也是 DSA 的另一項要求。X 的服務條款禁止符合條件的研究人員獨立訪問其公共數據，包括通過爬蟲技術。

EC 進一步指出，X 對公共數據的訪問流程「設置了不必要的障礙，有效地削弱了對歐盟多項系統性風險的研究」。X 有 60 個工作日的時間向 EC 通報其打算採取的「具體措施」，以終止對 DSA 的違規行為，特別是針對藍色勾勾的部分，對於廣告資料庫和研究人員的公共數據訪問則有 90 天的期限。EC 的數位服務委員會在收到 X 的行動計畫後，將有一個月的時間給予意見，之後 EC 將有一個月的時間作出最終決定並「設置合理的實施期限」。

推薦閱讀