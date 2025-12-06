歐盟委員會對 X 處以 1.4 億美元罰款，因藍色勾選標誌具誤導性

歐洲委員會（EC）今日對自 2024 年開始的調查作出裁決，對社交媒體平台 X 處以 1.2 億歐元（約 $1.4 億 / 約 HK$ 1.092 億）的罰款。調查發現，該平台的藍色勾選標誌具有誤導性，因為這標誌暗示持有者已獲得認證，但實際上任何人都可以通過付款獲得此狀態，而公司並未有效地核實帳號背後的實際身份。

根據歐盟的數字服務法（DSA），線上平台有義務「禁止服務上的誤導性設計行為」。此次罰款還涵蓋了 X 的廣告存檔未能符合 DSA 的「透明度和可訪問性要求」，根據 EC 的新聞稿指出，「可訪問和可搜索的廣告存檔對於研究人員和公民社會檢測詐騙、混合威脅活動、協調信息操作和虛假廣告至關重要」。

報告指出，X 的設計特徵和訪問障礙，例如處理過程中過長的延遲，削弱了廣告存檔的目的。該存檔還缺乏關鍵資訊，如廣告的內容和主題，以及支付該廣告的法律實體。此外，X 也因未能提供研究人員訪問其公共數據而受到責任，這也是 DSA 的另一項要求。X 的服務條款禁止合資格的研究人員獨立訪問其公共數據，包括通過抓取方式。

歐洲委員會表示，X 對研究人員公共數據的訪問程序「設置了不必要的障礙，有效削弱了對歐盟內多個系統性風險的研究」。X 必須在 60 個工作日內通知 EC 其針對藍色勾選標誌的「具體措施」，而對於廣告存檔及研究人員訪問公共數據的要求，則需在 90 天內回覆。EC 的數字服務委員會將在收到 X 的行動計劃後一個月內給予意見，之後 EC 將有一個月的時間作出最終決定並「設定合理的實施期限」。

