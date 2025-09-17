歐盟官員：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

（法新社布魯塞爾17日電） 歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，印度參與俄羅斯主導的軍事演習以及持續採購俄國石油，已成為歐盟與印度深化關係的障礙。

卡拉斯在宣布加強印歐雙邊關係的戰略時表示：「我們的夥伴關係不只關乎貿易，也跟捍衛以規則為基礎的國際秩序有關。」

印度連同伊朗等其他俄國盟邦，參與了俄羅斯與白俄羅斯本月聯合舉行的「西部2025」（Zapad-2025）軍事演習，其中部分演習地點鄰近北大西洋公約組織（NATO）邊境。

卡拉斯表示：「參與軍演、購買石油，這些都是我們合作深化雙邊關係的障礙。」

當前印度與美國政府的關係緊張，印度與歐盟雖然對俄立場分歧，仍致力於在今年底前完成自由貿易協定的談判。

美國總統川普（Donald Trump）為懲罰印度持續購買俄國石油，上月將大多數印度出口商品的關稅提高至50%，美印關係隨之緊繃。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在卡拉斯身旁表示，歐盟是印度最大貿易夥伴，過去10年雙邊貿易成長90%。

印度與歐盟高官希望明年初能舉行高層級峰會。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X寫道：「現在是時候加倍強化基於共同利益與價值觀的夥伴關係。藉由全新的歐盟－印度戰略，我們讓雙邊關係更上一層樓。」

這項戰略也力求在防務、安全、科技、氣候等議題上強化雙邊合作。