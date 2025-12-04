歐盟就NGT基改作物規範達成初步協議

（法新社布魯塞爾3日電） 歐洲議會與歐洲聯盟各國就所謂「新基因組技術」（New Genomic Technique，NGT）作物規範達成協議。歐洲主要農會支持這類作物來抵抗氣候變遷衝擊及減少肥料農藥用量。

傳統基因改造生物（genetically modified organism，GMO）技術是將某種生物的遺傳物質加入另種生物來生成混合物，NGT則是利用基因編輯來將生物的DNA（去氧核醣核酸）進行一小部分添加、移除或改變。

無論GMO或NGT在歐洲聯盟（EU）都有反對聲音，擔心對環境或食物鏈帶來無法預期的衝擊。支持者NGT的人則說，有些NGT只是讓原本可能自然發生或經由傳統雜交方式產生的基因改變加速出現。

歐盟理事會（European Council）與歐洲議會（European Parliament）今晚發布聯合聲明表示，為了替NGT作物建立法律架構，雙方已就一系列相關規則達成初步協議。

由於美國和中國皆已許可NGT作物，歐洲主要農會傘狀組織Copa Cogeca與幾家種子大公司都曾呼籲簡化相關規則，以提升歐洲競爭力。

歐盟理事會與歐洲議會的聲明也說：「這項規範行動旨在提升農食業競爭力、確保歐洲業者有公平的競爭環境，同時強化（歐盟）糧食安全、降低對外依賴。」