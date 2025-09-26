歐盟強化東翼防線 打造「無人機長城」列優先任務

利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
（法新社赫爾辛基26日電） 由於近期一連串侵犯歐洲聯盟（EU）領空事件引發憂慮，歐盟防務首長今天與多個東部成員國舉行會談，表示歐洲需向烏克蘭學習，迅速建立一道「長城」以防禦無人機入侵。
約10個歐盟國家的國防部長同意，將這項「無人機長城」計畫列為歐盟優先任務。這次會議由歐盟防務事務專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）召集。
丹麥最近因無人機侵入領空迫使機場關閉，讓這類威脅受到關注，丹麥也參與了本次會議。
庫比柳斯受訪表示：「我們要迅速行動。我們需吸取烏克蘭的經驗教訓，與烏克蘭一同建立無人機長城。」
烏克蘭已經發展出一系列更廉價手段，用於探測並擊落俄羅斯無人機群，今天也參與會議，並表示希望加入這項計畫。
烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmygal）在社交媒體指出：「這道無人機長城將為歐洲打造一個全新的防禦生態系統，烏克蘭已準備好成為其中一員。」
庫比柳斯也說，希望看到烏克蘭成為建設這道防線的「真正夥伴」，並視為將基輔融入歐洲防務建設的另一種方式。
庫比柳斯表示：「當戰爭爆發，烏克蘭在非常短的時間內建立一套聲學感測器系統…所以我認為，我們也能在不需長期延遲的情況下做到。」
這位前立陶宛總理指出，目前尚無確切成本概念，但預估需要「數十億歐元，而不是上千億歐元」。
庫比柳斯稍早在赫爾辛基記者會指出，與會者已「同意從概念邁向具體行動」。
他表示，各國防長支持一個加強歐盟東翼防線的廣泛計畫，首要任務是打造具備「先進偵測、追蹤與攔截能力」的無人機長城。
他對記者說：「我們領空反覆遭侵犯，這是不可接受的…這些訊息很清楚，俄羅斯正在測試歐盟與北約。我們的回應必須堅定、團結且立即。」（編譯：徐睿承）
