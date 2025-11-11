HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
歐盟推歐洲民主之盾 提高自由媒體資金防俄干預
（法新社布魯塞爾10日電） 面對俄羅斯對歐洲發動的「影響力戰爭」，歐洲聯盟預計12日將公布一系列措施，除了用來保障選舉免於外國干預，也用來加強自由媒體的資金。
根據法新社今天取得的草擬文件，歐洲聯盟執行委員會指控莫斯科當局尋求「削弱對民主制度的信任」，散播假訊息，甚至「篡改歷史事實」。
在這類風險的實例上，歐盟執委會指向2024年11月的羅馬尼亞總統大選，說這場選舉即因俄羅斯涉嫌干預，加上社群媒體出現大量右翼候選人文宣、最後跌破眼鏡勝選，最終宣布無效。
歐盟執委會在文件中表示：「除了對烏克蘭發動殘酷侵略戰爭外，俄羅斯也一再升高混合攻勢，對歐洲展開影響力之戰。」
新措施將包括增加媒體的資金，但金額不詳；措施也包括加強監督新聞機構的合併案，以促進媒體多元化。
歐盟執委會希望，這套名為「歐洲民主之盾」（European Democracy Shield）的新政策，將有助於解決鄉村地區所謂的「新聞沙漠」現象，也就是即因資源不足，地方媒體接連倒閉的情況。
歐盟同時也將提議成立一個中心，以在歐洲層級更有效協調對抗外國干預的行動。
