大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
歐盟撤回WTO對中國貿易申訴
（法新社日內瓦1日電） 歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟認為這個波羅的海國家因為加強對台灣關係而遭到報復。
歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。
根據11月28日提交、今天在世貿組織分發的聲明，歐盟指出，「此一爭端的核心目標已經達成，相關貿易已經恢復」，歐盟因此認為沒有必要繼續追究對中國的申訴。
立陶宛於1990年代初成為第一個宣布從蘇聯獨立的國家，2021年7月允許台灣在首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，引發北京強烈不滿。
北京否認對立陶宛採取脅迫性措施。
歐盟表示，撤回申訴的決定不改變其對此事的看法，並將持續關注事態發展。
其他人也在看
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 4 小時前
黃循財被批忘記日軍侵略史 林佳龍憂中日緊張持續1年
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗的涉台言論令中日關係急轉直下之際，新加坡總理黃循財上月表示希望中日緊張降溫，暗示中國應放下歷史，遭批評偏袒日本。新加坡有反對黨批評他不應介入大國爭端，更不應忘記日本侵略新加坡的歷史。台外事部門首長林佳龍周二（2日）則表示，中on.cc 東網 ・ 3 小時前
美智庫料海上封鎖台將引中美衝突 日捲入恐傷亡4662人
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表「台灣有事論」令中日關係急轉直下，日本傳媒周日（11月30日）探討如果台灣真的發生緊急狀態，日本將會面臨甚麼局面，並引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年7月發表兵推報告指，一旦中國大陸海上封鎖台灣，中美極可能爆on.cc 東網 ・ 1 天前
歐盟警告美國不要就和平協議向烏克蘭施壓
【彭博】-- 歐盟高級外交官就美國試圖迫使烏克蘭接受一份不對等的和平方案表達了擔憂，稱這只會鼓勵俄羅斯的好戰行徑。基輔的盟友正迎來至關重要的一周，各方將為結束莫斯科入侵烏克蘭的戰爭展開談判。「我擔心，所有的壓力都會被施加到較弱的一方身上，因為烏克蘭投降是結束這場戰爭最容易的方式，」歐盟外交事務高級代表Kaja Kallas周一對記者表示。「但這不符合任何一方的利益。」她是在歐盟防長會議結束後發表上述言論的。與此同時，由美國特使史蒂夫·威特科夫率領的一個美國代表團本周將前往莫斯科，就俄烏戰爭舉行談判。Kallas表示，這些會談可能「至關重要」。原文標題EU Warns US Against Pressuring Ukraine Over Russia on Peace PlanMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 17 小時前
馬杜羅：委內瑞拉拒絕「奴隸式和平」
美國白宮指，總統特朗普當地周一下午與國安團隊開會，討論委內瑞拉等廣泛議題，不排除包括軍事部署在內的可能選項，強調特朗普掌握多種選項，最終由他作出決定。另外，委內瑞拉總統馬杜羅當地周一出席集會時指，委內瑞拉要和平，但要的是有主權、平等和自由的和平，拒絕「奴隸式和平」。特朗普早前證實曾與馬杜羅通話，但拒絕披露詳情。《路透》引述消息指，兩人是在11月21日通話不足15分鐘，特朗普限令馬杜羅帶同家人在上周五前離國，前往其他國家，而馬杜羅開出條件，包括他及家人獲得全面特赦，華府解除對他們實施的所有制裁，以及要求在委內瑞拉舉行大選前，由副總統羅德里格斯領導過渡政府，但特朗普拒絕當中大部分要求，並在上周六下令關閉委內瑞拉領空。 (ST)#特朗普 #委內瑞拉 #馬杜羅 #美股 (ST)infocast ・ 1 小時前
日媒：日中友好議員聯盟幹部晤中國駐日大使 提出年底前訪華
日本《共同社》報道，由日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派組成的日中友好議員聯盟幹部，昨日與中國駐日本大使吳江浩閉門會面，商討首相高市早苗「台灣有事論」引發的風波。報道引述消息人士指，包括在野黨在內的議員聯盟，表達希望在年底前訪華，認為兩國展開議員間交流非常重要，有助緩和兩國緊張關係；吳江浩則闡述中方立場。 報道指，議員聯盟在10月底高市內閣上台後，曾就年內訪華暗中詢問中方意向，並尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但中方未有明確答覆。日本經濟團體聯合會會長筒井義信上周五亦曾與吳江浩會面，希望中方容許經濟代表團明年1月訪華的計劃。 (ST)#日中友好議員聯盟幹部 (ST)infocast ・ 5 小時前
波蘭總統取消與匈總理會面 因其訪莫斯科會普丁
（法新社華沙30日電） 波蘭政府今天宣布，民族主義總統納夫羅茨基因匈牙利總理奧班與俄羅斯總統普丁舉行備受批評的會談，取消原定與奧班的會面。波蘭國務秘書普希達克茲（Marcin Przydacz）在社群平台X發文表示：「鑑於匈牙利總理奧班訪問莫斯科及其相關脈絡，納夫羅茨基總統決定縮減他赴匈牙利訪問的行程。」法新社 ・ 1 天前
聯儲局要嗌交？議息會議恐爆罕見重大分歧
《路透》周一 (12/1) 報導，美國聯準會 (Fed) 一向被外界批評過度追求共識，但在通膨降溫停滯、就業成長放緩的背景下，決策委員意見分歧愈發明顯。分析人士指出，未來政策會議恐出現更多反對票，不僅可能削弱 Fed 的政策訊號，也鉅亨網 ・ 20 小時前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
施紀賢：中國構成安全威脅 惟更緊密商業聯繫符英國利益
英國首相施紀賢周一在倫敦向商界領袖發表講話時表示，雖然中國對英國構成國家安全威脅，但兩國更緊密的商業聯繫，符合英國國家利益。早前有報道指，施紀賢計劃明年訪問中國。施紀賢批評，前保守黨政府缺乏對華接觸是失職，指出自2018年以來，法國總統馬克龍已經兩次訪問中國，德國領導人亦訪問了4次。施紀賢指，英中關係長期以來忽冷忽熱，現在是時候採取嚴肅態度，摒棄簡單的二元選擇，形容兩國關係既非黃金時代，亦非冰河時期，必須認清事實，可以在保護自身的同時，與一個國家展開貿易和合作。中方早前表示，希望英方奉行積極務實對華政策，與中方相向而行，直面解決問題，把握合作主基調，推動中英關係實現健康穩定發展。 (ST)#施紀賢 #中英關係 (ST)infocast ・ 8 小時前
菲律賓總統小馬可斯爆貪污醜聞 過萬人示威促下台
菲律賓總統小馬可斯爆出貪污醜聞，馬尼拉有過萬人示威，要求他辭職下台。大批示威者手持小馬可斯的肖像，及要求他辭職的標語，由市中心黎剎公園遊行到總統府。發起示威的組織「人民反腐敗運動」指，有近2萬人參與示威。小馬可斯及其政府官員被指控收受幾十億披索賄賂，讓友好政商夥伴獲得國內防洪基礎設施合同。 但涉事的設施懷疑偷工減料，或者根本未有落成。早前菲律賓受颱風吹襲，相關防洪設施未能發揮作用，洪水造成大規模破壞，超過250人死亡。#小馬可斯 (ST)infocast ・ 1 天前
中方再要求日本收回涉台言論 不要妄想蒙混過關
在北京，外交部再次要求日本收回涉台言論。發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩、含糊其辭，又批評日本在口頭上搪塞敷衍、在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。中方敦促日方以史為鑒、深刻反省、嚴肅對待，要求日方老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。林劍表示，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏制軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事、避而不談的手法讓世人遺忘、為自己鬆綁。這種伎倆欺騙不了世人。 (WL)infocast ・ 1 天前
華府槍擊案阿富汗嫌犯 可能於入美後才激進化
（法新社華盛頓30日電） 美國國土安全部長諾姆表示，涉嫌在華府槍擊兩位國民兵的阿富汗嫌犯可能是在進入美國後才激進化。他今天在多個訪談節目中談到嫌犯動機。法新社 ・ 1 天前
立會如期12．7選舉 與救災並進
大埔宏福苑五級大火造成過百人傷亡。在港府正全力救災下，將於周日（7日）舉行的立法會換屆選舉會否受影響備受關注。據本報了解，立法會選舉將如期舉行，選舉論壇和拉票活動亦在本周陸續恢復。多名現屆議員表示理解當局安排，認為即使推遲選舉，社會沉重氣氛也難回復，但建議選舉大滙演等慶祝活動可免則免，並料今次投票率會受挫。政制及內地事務局回覆稱，會適時公布選舉安排。信報財經新聞 ・ 1 天前
川普：俄烏和平協議大有機會 盧比歐稱還要努力
（法新社佛州海藍戴爾海灘30日電） 美國總統川普今天表示，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，要想達成協議以結束俄烏戰爭的「機會很大」。美烏在佛州會談結束後，法國總統馬克宏明天將在巴黎與澤倫斯基見面。法新社 ・ 1 天前
特朗普稱他已決定聯儲局主席人選
美國總統特朗普周日表示，他已經決定了下一任聯儲局主席的人選。此前他明確表示希望他提名的人選能夠降低利率。Bloomberg ・ 1 天前
洪都拉斯總統選舉未完成點票 特朗普質疑當局企圖改變選舉結果
洪都拉斯總統選舉仍未完成點票，兩名保守派候選人的得票相若，但用於更新點票結果的網站故障，美國總統特朗普質疑洪都拉斯當局試圖改變選舉結果，警告他們如果這樣做會有重大後果。選舉委員會主席指，67歲的國家黨候選人阿斯富拉，僅以515票的些微優勢，領先72歲的競爭對手、自由黨候選人納斯魯拉，形容是技術性平局，選委會將會人手點票，呼籲民眾保持冷靜，耐心等候結果。特朗普日前公開表態支持阿斯富拉，指對方是美國政府唯一願意合作的候選人。 (ST)#洪都拉斯 #特朗普 #美股 (ST)infocast ・ 3 小時前
外交部：再促日方撤回高市錯誤言論 冀日方團體發揮積極作用
據報兩個日本團體希望訪華，中國外交部發言人林劍在例行記者會回應提問時指，中方注意到有關消息，也注意到日本國內有很多有識之士，對日本首相高市苗的錯誤涉台言論，引發的惡劣影響和嚴重後果，深感憂慮。林劍強調，中方再次敦促日方反思糾錯，撤回高市的錯誤言論，停止傷害兩國的國民感情，以實際行動體現對華的政治承諾，為中日的正常交流創造必要條件，同時希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。 (ST)#中國外交部 #高市早苗 (ST)infocast ・ 1 小時前
國際｜中方再要求日本收回涉台言論 在大是大非問題不要妄想蒙混過關
在北京，外交部再次要求日本收回涉台言論。發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩、含糊其辭，又批評日本在口頭上搪塞敷衍、在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。中方敦促日方以史為鑒、深刻反省、嚴肅對待，要求日方老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。 林劍表示，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏制軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事、避而不談的手法讓世人遺忘、為自己鬆綁。這種伎倆欺騙不了世人。Fortune Insight ・ 1 天前
美國經濟｜多次批評減息太慢 聯儲局主席任期將屆滿 特朗普稱已定接任人選
美國總統特朗普周日表示，已決定下一任美國聯邦儲備局主席人選。他在接受訪問時指出：「我已經知道我要選誰，沒錯。」...BossMind ・ 1 天前