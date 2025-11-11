歐盟據報擬強制成員國逐步淘汰華為及中興設備 5 年前曾推建議成效未彰｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《彭博》引述消息人士報道，歐盟委員會正研究如何強制歐盟成員國逐步淘汰中國華為和中興通訊的設備。消息人士又指，歐盟委員會也正在考慮採取措施，勸阻非歐盟國家依賴中國供應商，包括扣留那些原本用於全球門戶計劃（Global Gateway）購置華為設備的國家的資金。歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）表示，5G 網絡的安全對他們的經濟至關重要，但他拒絕對潛在禁令置評。華為目前亦未就消息回應。

消息人士說，歐盟委員會副主席 Henna Virkkunen 希望將委員會 2020 年提出停止在流動網絡中使用高風險供應商的建議，轉化為法律強制措施。雖然基礎設施的決策權在於各國政府，但 Virkkunen 的提案將迫使歐盟成員國遵守歐盟委員會的安全指導方針，如果措施具備法律約束力，不遵守規定的成員國可能面臨處罰。

歐盟近年與第二大貿易夥伴中國的貿易和政治關係日益緊張，愈見關注中國電訊設備製造商帶來的風險。歐盟擔心，將關鍵國家基礎設施的控制權交給與北京關係密切的公司，可能會損害國安利益。不過，歐盟成員國長期以來一直拒絕將使用中國設備商的決策權拱手讓給歐盟委員會。此外成員國內的電訊商也會反對這些限制，因為他們認為華為的技術比西方的替代方案更平更好。

受到上述消息影響，芬蘭設備商 Nokia 的美國預託證券（ADR）一度升 5%，瑞典 Ericsson 的 ADR 也一度升 3.7%。