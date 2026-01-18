歐盟擬強制關鍵基礎設施 排除中國設備

【on.cc東網專訊】英媒上周六（17日）報道，歐盟正採取行動，強制中國製造的設備逐步退出關鍵基礎設施建設，包括華為、中興通訊等企業將被禁止參與電訊網絡、太陽能系統等項目。

報道指出，歐盟目前限制高風險供應商的機制仍屬自願性質，但即將出台的一項網絡安全提案，預計將把相關要求轉為強制執行，要求各成員國落實。該提案預計於周二（20日）正式提交。

至於淘汰中國設備的具體時間表，將取決於相關設備對歐盟整體安全構成的風險程度，以及涉及的具體行業，同時考慮替代供應商的可獲得性和相關成本。然而，包括西班牙、德國等一些大型市場的電訊營運商，此前對落實相關限制措施有保留。

