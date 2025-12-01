大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
歐盟擬撥30億歐元支持最緊急稀土項目 減對華依賴
【on.cc東網專訊】歐盟周三（3日）將公布一系列措施，包括撥款支持最緊急的戰略項目重點生產稀土等，以減少在關鍵原材料領域對中國的高度依賴，應對來自美國和亞洲日益激烈的全球產業競爭。
據英媒報道，歐盟委員會將公布新的《經濟安全原則》（Economic Security Doctrine）草案，其中包括一項名為「ResourceEU」的關鍵原材料計劃，仿效歐盟此前為擺脫對俄羅斯石油和天然氣依賴的「RePowerEU」計劃。有歐盟高官透露，最快的解決方案是立即從預算中撥款30億歐元（約270億港元），支持歐盟委員會列出的60個戰略項目中最緊急的25個，重點生產稀土、鎵、鍺、鋰等關鍵材料。
惟減少對華依賴將比擺脫對俄依賴更困難，業界和歐盟官員均指出，歐盟將面臨如何支付自身關鍵原料和稀土產業建設費用的問題，往往需從零開始，涵蓋從開採、加工到儲存各個環節。業內高層警告，歐盟可能輸給美國以及其他盟友，包括日本、加拿大和澳洲，這些國家正投入數十億美元用於全球供應多元化。
