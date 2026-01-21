歐盟擬禁高風險電信供應商 劍指中國華為中興

（法新社布魯塞爾20日電） 歐洲聯盟執行委員會今天提議，禁止被視為有安全風險的第三國公司參與歐洲的行動網路建設，此舉被廣泛視為是針對中國。

歐盟執委會並未點名任何國家或公司為目標，但布魯塞爾先前已尋求在敏感領域限制中國供應商。

此舉是建立在2023年行動的基礎上，當時歐盟執委會曾敦促成員國因安全風險，將華為技術有限公司和中興通訊（ZTE）排除在其行動網路之外。

歐盟在對中國的貿易問題上採取了日益強硬的立場，但同時也存在安全方面的擔憂，而這類擔憂通常是由華盛頓提出的。

歐盟將評估要禁止哪些國家或供應商，一旦確定，電信供應商將有3年時間將其從網路中逐步淘汰。