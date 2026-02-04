歐盟擬與美建關鍵礦產夥伴關係 減依賴華

【on.cc東網專訊】美國傳媒周二（3日）報道，歐盟將向美國提出建立關鍵礦產夥伴關係，準備在3個月內簽署一份諒解備忘錄，制訂戰略夥伴關係路線圖，以遏制中國的影響力。

知情人士指，歐盟尋求與美國合作共同探討擺脫在關鍵礦產資源依賴中國，並提出了幾個方案，包括建議歐盟和美國探索關鍵礦產聯合計劃和價格支持機制，採取措施保​​護雙方市場免受外部礦產供應過剩和其他形式的市場操縱影響，雙方也應相互建立安全的供應鏈。時值美國和歐洲因格陵蘭問題關係緊張，歐盟的提議也強調雙方必須尊重彼此的領土完整。

廣告 廣告

另一邊廂，美國將與多國官員本周在華盛頓開會，討論建立關鍵礦產戰略聯盟。美國內政部長伯古姆周二表示，約30個國家希望加入聯盟，減少依賴中國，美國是自由市場國家，一般不喜歡干預市場，但若有國家佔據主導地位可以大量傾銷特定礦產，這將有能力徹底摧毀企業或國家的經濟價值。關鍵礦產戰略聯盟將訂立價格下限，能吸引長期資本，私營部門可參與並投資採礦及提煉，不用擔心市場及價格暴跌。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】