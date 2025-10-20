三號風球至少維持至周二下午 6 時
歐盟擬2027年終止俄天然氣進口 仍需歐洲議會點頭
（法新社布魯塞爾20日電） 歐洲聯盟各國今天同意，將於2027年底前逐步終止自俄羅斯進口天然氣，這將結束歐盟儘管在莫斯科對烏克蘭發動戰爭的情況下，仍難以擺脫的能源依賴。
在盧森堡舉行的能源部長會議中，歐盟各國批准歐盟執行委員會（European Commission）提出的計畫，將分階段停止進口俄羅斯的管線天然氣和液化天然氣（LNG），這項計畫仍需歐洲議會（European Parliament）同意。
擔任歐盟輪值主席國的丹麥氣候、能源與公用事業部長阿加德（Lars Aagaard）表示，這是讓歐洲實現能源獨立的「關鍵」一步。
這項計畫屬於歐盟更廣泛戰略目標的一部分，用來減少對俄羅斯能源的依賴。
阿加德說：「雖然過去幾年我們已努力推動將俄羅斯天然氣與石油排除在歐洲以外，但還沒有達到這個目標。」
歐盟執委會同時也推動讓液化天然氣的進口禁令提前1年實施，也就是在2027年1月生效，這將成為新一波制裁俄羅斯、削弱莫斯科戰爭財源的措施之一。
然而，制裁措施必須獲得歐盟27個成員國一致同意，這常會困難重重。相比之下，像今天通過的管制措施僅需獲得至少15國贊成（加權多數）即可。
根據外交官員透露，除了與莫斯科關係較為密切、仍仰賴俄羅斯管線天然氣的匈牙利與斯洛伐克外，其餘成員國皆支持此一決定。
匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）向媒體表示：「這項新規定的實際影響，就是將終結匈牙利安全能源供應。」
其他人也在看
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 21 小時前
在美國經濟腹地感受中美激烈對峙的一周 「這是中國在對決全世界」
Getty Images 美國經濟權力核心地帶瀰漫著一股詭異的空蕩。 美國財政部與聯邦政府大部分機構一樣，已陷入停擺狀態。 這些部門的大多數員工都被迫休假。世界各國財政部長和銀行家乘飛機前往幾個街區外參加國際貨幣基金組織年會，他們延誤的航班由少數無薪的空中交通管制員負責處理。 然而，特朗普政府顯然急於向外界傳遞一個明確訊息。這並非針對國內，而是針對那些感到困惑的外部國家。 上週中，他們在華盛頓特區最華麗的房間之一——大理石裝飾的「現金大廳」（Cash ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
中美重啟談判前 特朗普列3要求
在重返談判桌之際特朗普總統將稀土、芬太尼和大豆列為美國與中國之間的首要問題。鉅亨網 ・ 18 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
習近平免去李成鋼中國常駐 WTO 代表職務
《新華社》報道,國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定,免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織(WTO)代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。此外,任命李詠箑為中國常駐 WTO 代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。另外,任免駐外大使還包括,免去李昌林的中國駐摩洛哥王國特命全權大使職務,任命余勁松為中國駐摩洛哥王國特命全權大使;免去韓春霖的中國駐羅馬尼亞特命全權大使職務,任命陳峰為中國駐羅馬尼亞特命全權大使;免去張佐的中國駐北馬其頓共和國特命全權大使職務,任命蔣小燕為中國駐北馬其頓共和國特命全權大使。免去于敦海的中國駐馬爾他共和國特命全權大使職務,任命張佐為中國駐馬爾他共和國特命全權大使;免去韋宏添的中國駐格瑞那達特命全權大使職務,任命楊舒為中國駐格瑞那達特命全權大使;免去陳國友的中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使職務,任命孫向陽為中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使。(BC)infocast ・ 21 小時前
普京領土要求比上回小 但仍像要烏克蘭賣掉一條腿
美國總統特朗普上周四（16 日）與俄羅斯總統普京通話，據美國《華盛頓郵報》周日報導，兩名高階官員透露，普京在通話中堅持要求烏克蘭完全放棄對頓涅茨克地區的控制權，將其列為結束戰爭的條件之一。鉅亨網 ・ 1 天前
中美關係｜特朗普證月底將與習近平會面 稱100%關稅不可持續 重申「我無意摧毀中國」
中美關係近日再起暗湧，美國總統特朗普早前因中國限制稀土出口，威脅加徵100%關稅。但隨著月底即將與中國國定主席...BossMind ・ 16 小時前
普京專機可以穿越歐盟領空飛往布達佩斯嗎？
GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP普京於8月乘坐經過特殊改裝的伊爾Il-96飛機飛往阿拉斯加 美俄峰會尚未敲定，但若俄羅斯總統普京在未來兩週前往布達佩斯會晤美國總統特朗普，他必須先克服一些障礙。 8月，普京前往阿拉斯加參加安克雷奇峰會時，美國曾特別允許其總統專機通行。該專機是一架改裝的伊爾Il-96（Ilyushin Il-96）客機，被稱為「空中克里姆林宮」，配備四具引擎及多種防禦系統。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
新堰塞湖或潰決4地停班停課 太魯閣大橋恐封閉
【on.cc東網專訊】台灣花蓮外海發生地震後，太魯閣立霧溪上周五（17日）因燕子口邊坡崩塌形成新的堰塞湖，惟壩體不穩加上熱帶風暴「風神」外圍環流即將來襲，短期內恐發生滲流破壞或壩頂溢流缺口，太魯閣大橋恐需封閉。花蓮縣政府宣布，縣內4個地區周一（20日）停班停課。on.cc 東網 ・ 19 小時前
天氣｜強烈季候風信號生效 天文台考慮下午5時至7時直接發三號信號
【Now新聞台】(10月20日，08:45)天文台發出特別提示指，隨著熱帶氣旋風神逐漸靠近廣東沿岸，考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。(07:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。另外，天文台表示，熱帶氣旋風神現時位於本港800公里範圍內，但今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。在風神及季候風的共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。10月19日(23:05)熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今晚及明日(10月20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明now.com 新聞 ・ 1 天前
以軍空襲哈瑪斯數十次後 宣布恢復執行加薩停火
（法新社耶路撒冷19日電） 以色列軍方今天表示，在當天稍早對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）目標進行數十次空襲後，已恢復在加薩（Gaza）執行停火。以軍在聲明中說：「根據政治高層指示，並針對哈瑪斯違規行為進行一連串重大打擊後，以色列國防軍（IDF）已開始重新執行停火。」法新社 ・ 23 小時前
風神｜天文台：季風及颱風共同影響 風勢頗大 周二至周四氣溫降至 19 度｜Yahoo
熱帶氣旋「風神」逐漸靠近華南沿岸，天文台表示考慮今日（20 日）下午 5 時至 7 時之間，直接發出三號強風信號以取代強烈季候風信號，不會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目表示，本港今日稍後時間會逐漸受風神的環流影響，有幾陣雨，周二（21 日）雨勢會漸轉頻密，風勢頗大，亦要留意顯著降溫，周二最低氣溫會降至 19 度。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
全美50州示威民眾走上街頭 反對川普強硬政策
（法新社華盛頓18日電） 全美50州今天出現大規模人潮上街抗議「無王」（No Kings）活動，民眾表達對美國總統川普強硬政策的不滿，共和黨則嘲諷這些集會為「仇美」示威。艾默（Tom Emmer）使用「仇美」一詞，並將參與者稱為民主黨的「恐怖分子派系」。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉︱謝偉銓不競逐連任 累計 17 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 5 天前
天氣｜「風神」今晚入800公里範圍 三號強風信號擬明日黃昏前後發出 周中氣溫料降至19度
香港天文台預計，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋風神，今晚將進入本港800公里範圍內，會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號。同時，本港受一股強烈東北季候風影響，風勢將會逐漸增強，今日稍後天文台將發出強烈季候風信號。在正午12時，風神集結在馬尼拉之西北偏西約70公里，預料向西北移動，時速約26公里，進入南海中北部。am730 ・ 1 天前
玻利維亞選出親商中右翼總統 終結20年社會主義統治
（法新社拉巴斯19日電） 玻利維亞民眾今天選出一名支持商界的中右翼參議員擔任新總統，結束長達20年的社會主義統治，在此期間這個南美國家深陷經濟危機。在美元與燃料短缺、年通膨超過20%的情況下，心力交瘁的選民在8月首輪選舉中拒絕支持前總統莫拉萊斯（Evo Morales）創立的走向社會主義運動（Movement Toward Socialism）。法新社 ・ 22 小時前
日本火山動態再受關注！5座活火山列入重點監測名單、東京都有？
日本天災，除地震外，亦要擔心火山爆發。日本政府火山調查委員會近日公布最新評估結果，從全國111座活火山中選出5座列為重點評估對象，東京都、群馬縣、青森秋田縣、北海道內的火山外，還有今年非常活躍的鹿兒島霧島山新燃岳，引起外界對火山活動的再度關注。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本維新會同意聯合執政 高市早苗篤定成首位女日相
（法新社東京20日電） 日本維新會宣布，執政自民黨將於20日晚間與他們正式簽署聯合執政協議。日本維新會在眾議院預定21日舉行首相指名選舉前夕，宣布與自民黨達成聯合執政協議。法新社 ・ 18 小時前
鄭麗文勝選後強調 台海絕不能爆軍事衝突
【on.cc東網專訊】國民黨主席選舉上周六（18日）完成投票，候選人鄭麗文以超過6.5萬票、50.15%的得票率當選。她勝選後強調，要在任內讓國民黨成為台灣第一大黨，並在2028年大選完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。她又指，台海絕對不可發生軍事on.cc 東網 ・ 1 天前
天文台考慮下午5時至7時直接發出3號強風信號
天文台發出強烈季候風信號。天文台表示，熱帶氣旋「風神」現時位於本港800公里範圍內，但今日(20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著「風神」逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在下午5時至7時之間直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。 天文台指，在「風神」及季候風共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，明日(21日)及後日(22日)初時雨勢有時較為頻密，明日至周四(23日)市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。周二至周四晚維多利亞港水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前