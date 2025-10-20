歐盟擬2027年終止俄天然氣進口 仍需歐洲議會點頭

（法新社布魯塞爾20日電） 歐洲聯盟各國今天同意，將於2027年底前逐步終止自俄羅斯進口天然氣，這將結束歐盟儘管在莫斯科對烏克蘭發動戰爭的情況下，仍難以擺脫的能源依賴。

在盧森堡舉行的能源部長會議中，歐盟各國批准歐盟執行委員會（European Commission）提出的計畫，將分階段停止進口俄羅斯的管線天然氣和液化天然氣（LNG），這項計畫仍需歐洲議會（European Parliament）同意。

擔任歐盟輪值主席國的丹麥氣候、能源與公用事業部長阿加德（Lars Aagaard）表示，這是讓歐洲實現能源獨立的「關鍵」一步。

這項計畫屬於歐盟更廣泛戰略目標的一部分，用來減少對俄羅斯能源的依賴。

阿加德說：「雖然過去幾年我們已努力推動將俄羅斯天然氣與石油排除在歐洲以外，但還沒有達到這個目標。」

歐盟執委會同時也推動讓液化天然氣的進口禁令提前1年實施，也就是在2027年1月生效，這將成為新一波制裁俄羅斯、削弱莫斯科戰爭財源的措施之一。

然而，制裁措施必須獲得歐盟27個成員國一致同意，這常會困難重重。相比之下，像今天通過的管制措施僅需獲得至少15國贊成（加權多數）即可。

根據外交官員透露，除了與莫斯科關係較為密切、仍仰賴俄羅斯管線天然氣的匈牙利與斯洛伐克外，其餘成員國皆支持此一決定。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）向媒體表示：「這項新規定的實際影響，就是將終結匈牙利安全能源供應。」