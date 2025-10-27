歐盟擴大 Type-C 統一規範 2028 年起所有電源設備須全面採用

歐盟繼 2024 年推動手機及平板電腦統一採用 Type-C 介面後，2026 年將規範擴展至筆記型電腦，最新計劃自 2028 年起，所有外部電源（EPS）必須全面採用 Type-C 介面。新規範涵蓋範圍廣泛，包括遊戲機、顯示器、路由器、無線充電器及機上盒等，並要求設備須配備可拆卸式電源線。

具備至少一個 Type-C 介面

根據新法規，所有 EPS 均需具備至少一個 Type-C 介面，並支援可拆卸式電纜設計，以提升裝置間的互通性。未來市面上的統一充電器將印有「EU-Common Charger」標誌，並明確標示最大輸出功率，方便消費者識別。

規範涵蓋 240W 以下設備

法規適用於功率不超過 240W 的電源設備。凡是輸出功率超過 10W 的 EPS，必須符合 10% 額定負載的最低能源效率要求，同時達到更嚴格的平均能效及空載能效標準。製造商亦須在電源本體、充電埠及電纜上標註額定功率，以防止誇大規格或誤導資訊。歐盟數據顯示，目前每年在歐洲市場售出的電源供應器超過 4 億個。新法例實施後，預計到 2035 年可減少約 3% 的能源消耗，相當於 14 萬輛電動車一年的用電量，並可為消費者每年節省近 1 億歐元的電力開支。

涵蓋無線充電板

新規涵蓋無線充電板及內置電源的路由器、Wi-Fi AP 等設備。無線充電板需具備低空閒功耗設計，並採用可替換的外置電源模組，以延長使用壽命，同時須具備過載保護功能。部分長期供電設備如高功率電競筆電，因功耗超過 240W，暫時不在規範範圍之內。

