歐盟放寬2035年燃油車禁令 環團痛批開倒車

（法新社布魯塞爾16日電） 歐洲聯盟（EU）今天撤回了原訂2035年禁售汽油和柴油新車的計畫，環保團體批評此舉是開倒車，對氣候與就業來說都是壞消息。

根據遭環團譴責的這項提案，汽車製造商現在僅需將新車的廢氣排放量從2021年的水準削減90%，而非原先設想的100%，其餘部分將透過各種方式「補償」。

包括西班牙、法國和北歐國家在內的批評者曾警告，放棄禁令恐將減緩向電動化的轉型，破壞歐盟的綠色政策，並打擊對電動化的投資。

環保團體綠色和平（Greenpeace）今天抨擊歐盟在淘汰汽柴油車政策上的「髮夾彎」，指責歐盟將投資從電動車轉移，是「白費力氣」。

綠色和平德國執行長凱瑟（Martin Kaiser）表示：「這項倒退的產業政策對就業、空氣品質和氣候都是壞消息，並且會減緩平價電動車的供應速度。」