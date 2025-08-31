王菀之內地巡唱 深圳武漢站同告取消
歐盟欲利用俄羅斯凍結資產 比利時反對
（法新社哥本哈根30日電） 歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，歐盟應考量所有選項，以充分利用被凍結的俄羅斯資產來協助烏克蘭，儘管此舉面臨主要成員國比利時的反對。
自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐盟凍結約2000億歐元俄羅斯央行資產，其中絕大多數存放於總部設於比利時的國際資金託管機構歐洲清算銀行（Euroclear）。
卡拉斯（Kaja Kallas）在丹麥與歐盟外長會談後表示：「各國部長認同，有必要解決烏克蘭的資金缺口，並追究俄羅斯對戰爭造成的損害。」
她補充道：「為了實現這些目標，在將潛在風險降至最低的同時，探索所有可行方式至關重要。」
去年，歐盟與七大工業國集團（G7）的夥伴國已同意以這些資產所產生的利息，為烏克蘭提供一筆500億美元貸款，目前仍在分期支付中。
然而，一些立場更為強硬的歐盟國家施加壓力，要求更充分利用這些資產，例如直接沒收資產，或將其投入較高風險的投資以獲取更大收益。
歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天出訪愛沙尼亞時表示：「我們也正在推進關於動用俄羅斯凍結資產的工作，因為顯然，侵略者必須為其所做的事付出代價。」
不過，比利時至今堅決反對進一步動用這些資產，擔心未來若有損失，可能需自行承擔賠償責任。
比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）說：「更改投資策略也不可行，因為這會增加法律、金融及司法各層面的風險。」
卡拉斯坦言，由於存在反對意見，該議題短期內恐難取得進展；不過她強調，歐盟應研擬如何降低相關風險。
其他人也在看
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 1 天前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 1 天前
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患
受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 1 天前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 1 天前
稻香中期轉蝕3696萬下半年勢艱難 擴「兩餸飯」外賣自救
飲食集團稻香控股（0573）昨日公布中期業績，期內由盈轉虧、虧損3,696萬元，去年同期錄得純利402萬元，收入按年跌11%至11.4億元，每股虧損0.0364元，不派中期息。稻香稱期內內地及香港餐飲業繼續面臨嚴峻挑戰，受到「出境遊」尤其是「北上消費」嚴重影響。鑑於香港市場的結構變化以及中國內地消費模式的轉變，下半年勢am730 ・ 1 天前
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
「國民老公」許光漢退伍後來到香港宣傳《他年她日》，而且選在七夕這個甜蜜情人節檔期來到香港宣傳奇幻愛情新戲，讓香港的粉絲們都要被甜死了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「御用外國人」布偉傑入圍《中年好聲音4》海選 離巢多時回歸娘家盼找知音重組樂隊
曾為御用外國人的布偉傑最近入圍了TVB節目《中年好聲音4》的「香港賽區最終海選」，久未於TVB岀現的布偉傑成為了焦點之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
馬會2024/25年度稅前利潤353億元 內地客創新高 回饋社會391億元
香港賽馬會(馬會)今日(29日)舉行周年大會，並於會後公布截至2025年6月30日止的2024/25財政年度業績。稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)按年增0.5%至353億港元，佔總收入72%，期間貢獻社會更高達391億元。am730 ・ 1 天前
500億銀債9．15售 保底息3.85厘
政府將發行新一批銀色債券，目標發行額為500億元，但可酌情加碼至550億元，將於9月15日起公開認購，有關債券保底息率為3.85厘，低於去年銀債保底息率的4厘。政府發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國取消三星、SK海力士與英特爾特別豁免 再限技術流入
根據《彭博》周五 (29 日) 報導，川普政府宣布，將撤銷三星電子、SK 海力士以及英特爾 (INTC-US) 在中國業務使用美國技術的特別豁免，進一步打擊中國獲取先進晶片製造技術的途徑。鉅亨網 ・ 1 天前
港姐︱大熱李尹嫣奪友誼小姐 庄靜璟谷巨大湯碗胸冠絕近幾屆
明天就是港姐決賽，14位佳麗今日（30）穿上泳裝總綵排，並由佳麗之間互選友誼小姐，最終由大熱門（1）李尹嫣先拔頭籌奪得。而另一大熱（7）施宇琪則獲抽中試戴后冠，見她狀態大勇，看來她誓要繼莊子璇於2023奪冠後，再破后冠魔咒！東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
長和研分拆電訊業務香港上市
長江和記實業正在審視其全球資產版圖，知情人士透露，該公司考慮的選項包括讓全球電信業務在香港上市。 知情人士稱，長和已與花旗、高盛顧問進行了初步討論，探討可能的上市事宜。據稱長和還在研究電信業務的其他替代方案，包括出售某些市場或在單個國家進行整合。Bloomberg ・ 1 天前